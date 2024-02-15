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新春團拜 新北國民黨團提三願盼市府落實
新北市議會15日舉辦新春團拜，國民黨團書記長陳偉杰表示，期盼府會新的一年共同努力，達成市民三大心願，「府會關係要和睦、交通建設要加速、治安食安要守護」。
陳偉杰指出，市政不分藍綠，需要市府與議會通力合作，才能讓市民享受好生活，呼籲議會全體同仁「專注市政、理性監督」，府會關係和睦才是新北市民之福。
陳偉杰也說，針對部分民進黨議員提出應加開臨時會，要求市長侯友宜補作2023施政報告，他認為，相信市民不會認同，「雖然令人哭笑不得，但新春期間說好話」，他認為，在四月正式會期召開前，各黨團要認真準備、研究市政才是正途。
國民黨市議員呂家愷表示，在國民黨團的通力爭取下，淡北道路已正式動土開工、捷運汐東線也於去年12月展開前置作業，三鶯線則預期將於2025年完工。交通建設是新北市發展的命脈，透過綿密的交通網絡才能帶動空間革命，促進多核心都會發展，未來國民黨團將持續爭取交通建設能夠更多、更快、更好。
國民黨市議員江怡臻說，治安、食安是市民最關注的議題，雖然新北市的犯罪破案率逐年上升，但針對降低犯罪率方面還有進步的空間；食安方面，瘦肉精豬肉議題已讓市民朋友膽顫心驚，更凸顯地方政府在第一線肩負檢驗重責，必須從速從嚴。希望市府未來將持續以治安、食安風險零容忍態度，守護市民的飲食健康。
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