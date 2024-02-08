打造友善育兒城市北市延托補助加碼 交通高峰期半小時僅收20元

為體諒都市雙薪家庭的辛苦，並配合教育部國教署日前補助公立幼兒園延長照顧政策，北市教育局修訂「台北市課後延長照顧服務實施要點」，調整147所公立幼兒園補助政策，將範圍由擴大至所有公幼生，轉為定額收費制，在課後下午4點至6點延長照顧費用，1小時僅收費35元、半小時收費20元，並加碼補助交通高峰期照顧費用，傍晚6點至6點半時僅需繳費20元，其餘由教育局補助。

教育局表示，今年寒假起實施新訂課後延長照顧服務實施要點，主打定額收費制，在課後下午4點至6點延長照顧費用，1小時僅收費35元、半小時收費20元，而寒暑假加托服務含餐點每日只要120元、每月上限2000元，其餘不足費用皆由教育部及教育局共同協助家長支付，確保幼兒能夠享受更優質的延長照顧服務。

另為體諒部分家長需在交通高峰期接回幼兒，教育局加碼補助下午6點至6點30分照顧費用，半小時僅需繳費20元，相關照顧人員鐘點費或加班費，均由北市補助，為雙薪家庭提供更貼心的照顧，同時也增訂逾時接回幼兒的相關收費及相應措施，兼顧教保服務人員的家庭生活及勞動權益。

教育局表示，盼建立對孩子跟家長均友善的延長照顧服務體系，在提供家長完善延長照顧服務同時，也同樣關心2-6歲孩子對於親人的情感依附及互動需求之企盼，希望能帶給孩子一個有愛、溫馨、身心健康的成長環境與快樂童年。