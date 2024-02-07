年節守護社區 淡水區長送暖心慰問各里巡守隊
農曆新年將近，今年的春節連續假期，將會有7天的連假，不少民眾都會安排出國旅遊，但住家社區安全，就成了相當重要的問題，除了警分局會加強安排巡邏之外，社區當中的守望相助巡守隊，更是不可缺少的助力，淡水區長巫宗仁為了要在年節前，慰問這些辛苦的隊員，日前來到偏鄉第一站就到了興仁里，來與慰問守望相助隊並且發送春安慰問金。
淡水區長巫宗仁表示，守望相助隊能夠配合警分局，進行社區巡守，防範竊賊入侵住家，也是警方相當大的助力，在淡水區共有24個社區守望相助隊，而區長在晚間就走訪這些隊員，並且送給近五百位的巡守員慰問金紅包，而興仁里長就說，相當感謝區長的關心。
興仁里長盧仁澤說，非常感謝巡守隊員在過去長期的維護社區安全，而這一次里長也是守望相助隊的一份子，而這次區長來在夜間進行訪視慰問，里長也會盡全力的來守護社區，讓居民有個平安的年節渡過。
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