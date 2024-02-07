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春節連假 金山公所攜手促進會為獨老送年菜

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區長劉昌松會同新生活社會褔利發展促進會為長輩帶來衣物、豐盛的年菜餐食以及年節紅包，讓長輩能夠在今年冷冷的春節假期溫暖過佳節。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區長劉昌松會同新生活社會褔利發展促進會為長輩帶來衣物、豐盛的年菜餐食以及年節紅包，讓長輩能夠在今年冷冷的春節假期溫暖過佳節。 圖／紅樹林有線電視提供

春節前最後一個上班日，接下來準備迎接漫長的七天春節連續假期。為了讓獨居在家的長輩在過年期間衣食無憂，深耕北海岸的新生活社會褔利發展促進會每年都會為獨老準備年假期間的餐食，而今年的年節餐食在知名超市的募集下更加豐盛，希望透過集結來自社會大眾的愛心，讓獨居長輩過個好年。

知名超市區域協理陳雅慧指出，在年節期間，超市為弱勢的家戶向顧客募集來的物資，有加熱即食的餐點，或是方便烹煮的乾貨與冷凍冷藏食品，豐盛的品項，就是要讓案家能夠過個好年。

新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如說，不只是餐食豐盛，北海岸靠海，冬天較為濕冷，為此新生活社會褔利發展促進會也為長輩募集保暖衣物及蓋被，讓長輩過年期間不僅有新的衣物可以穿戴，還能夠保暖的度過寒冬。

金山區長劉昌松感謝新生活社會褔利發展促進會為長輩帶來衣物、豐盛的年菜餐食以及年節紅包，讓長輩能夠在今年冷冷的春節假期溫暖過佳節，而區公所除了一同來關懷長輩，更加也帶來了今年最應景的龍年春聯，讓獨老能夠為家中除舊佈新，也藉此送上祝福與滿滿的喜慶過節氛圍。

春節 超市 長輩

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