新北高效堆肥廠試運轉 每天處理50公噸廚餘

新北市多元方式處理廚餘，除豬糞尿、紙漿共消化、養殖黑水虻，環保局今天表示，新建的高效堆肥廠已完成設備正試運轉，透過高溫霧化水解技術，每天將50公噸廚餘轉化成堆肥。

市府環保局今天表示，新北每天收運261公噸廚餘，分別以傳統堆肥、高效堆肥再利用、合作生質能源，或將熟廚餘賣給養豬戶、設置黑水虻養殖廠，多元方式處理廚餘。

環保局回應中央社記者詢問表示，與中央畜牧場合作試驗，將廚餘與禽畜糞尿共厭氧消化，產生沼氣發電，平均每月可發電5903度。這項試驗112年共處理4716噸廚餘。

環保局說，將合作至今年6月止，後續轉由環保局自己興建的高效堆肥廠，以高溫霧化水解技術，將廚餘有機質快速碳化成堆肥，預計每天可處理50公噸廚餘。目前堆肥廠正試營運，預計4月正式運轉，將縮短廚餘堆置時間，並降低異味。

環保局說，厭氧共消化是指，由單一物料的廢污水處理，發展出多種物料混合，依不同比例、不同固體、液體廢棄物的處理方式，以增加廚餘多元去化管道。

環保局說，今年與大型紙廠合作，將廚餘磨製成平均8mm的漿液後，提供混合紙漿廢水厭氧共消化，可產生沼氣綠電，且排碳量較傳統堆肥少約90%。

另外，環保局說，111年也設置一處黑水虻養殖廠，每天約可處理12公噸廚餘。因黑水虻是腐食性昆蟲，利用其幼蟲專門吃廚餘的特性，不但效率高，且成長的幼蟲，也是家禽與魚的優良蛋白質，有循環經濟效益，並符合淨零排放趨勢。

環保局說，黑水虻養殖廠吃剩餘的廚餘纖維，與黑水虻的排泄物，可做為土壤改良的培養土，徹底完成生態循環。