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22年沒間斷 三重先嗇宮為獨居長者辦圍爐贈紅包

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重先嗇宮結合熱心企業和宮廟在三重珍豪大飯店舉辦獨居長者歲末圍爐。圖／新北市社會局提供
三重先嗇宮結合熱心企業和宮廟在三重珍豪大飯店舉辦獨居長者歲末圍爐。圖／新北市社會局提供

農曆春節將至，三重先嗇宮於6日在三重珍豪大飯店舉辦獨居長者歲末圍爐，由慈暉志工以一對一陪伴服務獨居長輩，贊助單位並餽贈紅包和禮品，讓長輩們備感溫馨。新北市副市長朱惕之代表侯友宜市長致贈每位不鏽鋼真空壺及圍巾，他表示，先嗇宮董事長李乾龍在三重市長任內開創為獨老送餐服務，卸任後仍每年持續辦理，令人感動與感佩；也感謝所有長年支持的企業和協力宮廟。

今天餐敘前由歐陽慧珍舞蹈團表演民俗舞蹈，活潑可愛的舞者穿著鮮豔的舞衣，手拿著酒壺、捧著大菜演出「小酒館賀新年」，讓長輩們看得目不轉睛。三重區五谷里新成立的糖葫蘆二胡班也炫技演奏二胡，炒熱現場氣氛。今天參加者還有社會局副局長許秀能、三重區長王坤南、市議員王威元等人。

朱惕之表示，全市列冊獨居長者有6880人，其中三重區有488人。感謝李乾龍在民國91年3月開辦為獨居長者送餐服務，卸任後依舊以先嗇宮董事長名義，結合民間力量持續送餐和圍爐，如宏國集團、幸福集團、振發實業、愛山林、甲山林、乾富建設、百輝營造、同仁宮、福隆宮、清聖宮等，也感謝長年為獨居長者送餐的慈暉志工。

李乾龍表示，他剛上任三重市長時，看到獨居長輩在陋室裡有一餐沒一餐，因此發願要為他們送餐，以「慈心如燭•暉映鄉梓」為精神，成立慈暉志工隊，一年365天為獨居長輩送餐，連颱風天都有颱風餐提前服務。有長輩擔心他卸任後沒飯吃，感謝繼任的區長楊義德、劉來通、陳奇正到現任的王坤南，持續辦理，22年來從無中斷，也感謝所有支持的愛心企業廠商和宮廟團體。

今年72歲的林招治，揹著當年志工隊成立時市長送的紅色小書包，她說22年來持續送餐，有時她有事，先生潘茂榮就會補班幫忙送；格致中學學生準備了180份各200元的小紅包致贈給每位長輩，老師說，紅包是由學生自發性的節省零用錢，共同集資愛心捐贈，希望給長輩過年「吉龍舞春」。

李乾龍也說，今年先嗇宮適逢建宮270年，今年除夕夜11:30將開廟門發送發財金，今年共備5000份，另外在先嗇宮廣場舉行花燈展，將在7日晚間6時點燈，一路展至元宵節；今年廟方也製作鯉魚躍龍門及獨佔鰲頭為考生祈福，文昌殿每日還會發送狀元餅及文昌智慧筆。

先嗇宮 獨居 長輩

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