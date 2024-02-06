22年沒間斷 三重先嗇宮為獨居長者辦圍爐贈紅包

農曆春節將至，三重先嗇宮於6日在三重珍豪大飯店舉辦獨居長者歲末圍爐，由慈暉志工以一對一陪伴服務獨居長輩，贊助單位並餽贈紅包和禮品，讓長輩們備感溫馨。新北市副市長朱惕之代表侯友宜市長致贈每位不鏽鋼真空壺及圍巾，他表示，先嗇宮董事長李乾龍在三重市長任內開創為獨老送餐服務，卸任後仍每年持續辦理，令人感動與感佩；也感謝所有長年支持的企業和協力宮廟。

今天餐敘前由歐陽慧珍舞蹈團表演民俗舞蹈，活潑可愛的舞者穿著鮮豔的舞衣，手拿著酒壺、捧著大菜演出「小酒館賀新年」，讓長輩們看得目不轉睛。三重區五谷里新成立的糖葫蘆二胡班也炫技演奏二胡，炒熱現場氣氛。今天參加者還有社會局副局長許秀能、三重區長王坤南、市議員王威元等人。

朱惕之表示，全市列冊獨居長者有6880人，其中三重區有488人。感謝李乾龍在民國91年3月開辦為獨居長者送餐服務，卸任後依舊以先嗇宮董事長名義，結合民間力量持續送餐和圍爐，如宏國集團、幸福集團、振發實業、愛山林、甲山林、乾富建設、百輝營造、同仁宮、福隆宮、清聖宮等，也感謝長年為獨居長者送餐的慈暉志工。

李乾龍表示，他剛上任三重市長時，看到獨居長輩在陋室裡有一餐沒一餐，因此發願要為他們送餐，以「慈心如燭•暉映鄉梓」為精神，成立慈暉志工隊，一年365天為獨居長輩送餐，連颱風天都有颱風餐提前服務。有長輩擔心他卸任後沒飯吃，感謝繼任的區長楊義德、劉來通、陳奇正到現任的王坤南，持續辦理，22年來從無中斷，也感謝所有支持的愛心企業廠商和宮廟團體。

今年72歲的林招治，揹著當年志工隊成立時市長送的紅色小書包，她說22年來持續送餐，有時她有事，先生潘茂榮就會補班幫忙送；格致中學學生準備了180份各200元的小紅包致贈給每位長輩，老師說，紅包是由學生自發性的節省零用錢，共同集資愛心捐贈，希望給長輩過年「吉龍舞春」。

李乾龍也說，今年先嗇宮適逢建宮270年，今年除夕夜11:30將開廟門發送發財金，今年共備5000份，另外在先嗇宮廣場舉行花燈展，將在7日晚間6時點燈，一路展至元宵節；今年廟方也製作鯉魚躍龍門及獨佔鰲頭為考生祈福，文昌殿每日還會發送狀元餅及文昌智慧筆。