誰是大巨蛋首位攻蛋歌手？蔣萬安點名這些巨星 曝當年差點摸到泰勒絲
議員鍾沛君網路節目「今天誰來沛」今播出台北市長蔣萬安專訪，對於希望誰是第一位大巨蛋攻蛋的歌手？蔣說，國內歌手周杰倫、張惠妹、蔡依林、五月天、告五人等，他都樂觀其成。至於誰來會願意掏錢買票？蔣再度提到很喜歡泰勒絲，更透露十多年前追星近距離看泰勒絲演唱會的經驗，「都幾乎快要摸到她了」，稱泰勒絲很親民、很愛歌迷。
鍾沛君也問，大巨蛋為何無法比照高雄專案免場租、門票免抽成，帶動演唱會經濟？蔣萬安說，高雄世運場館與大巨蛋本質不太一樣，高雄可以用市府預算補貼，但台北大巨蛋是BOT案，現在是由遠雄公司經營，北市府會一直跟遠雄溝通。
蔣萬安說，要比照高雄世運場館補助演唱會場租，但大巨蛋性質不一樣，尤其市府預算補助，也需要經過議員這一關並不容易，但可以預見的是，辦演唱會帶來的經濟效應及商機，遠超過一開始設定的場租，遠雄應該也可以理解這一點，但就是一步一步來，先克服各項困難，先邀請歌迷市民期待的團體歌手，先來舉辦一次，還要看周邊交通、人潮疏散有沒有狀況，再進一步滿足各方需求。
至於最希望誰成為第一個攻蛋的歌手？蔣說，現在大家討論很多，包括周杰倫、張惠妹、蔡依林、五月天、告五人誰來都好，只要能帶動整體效應，尤其先前舉辦亞錦賽、3月也馬上會迎來讀賣巨人成立90周年，這些都是球迷相當期待的，只要符合規定舉辦唱等，都能帶來演唱會經濟，尤其上一次亞錦賽帶來相當多人，市府都樂觀其成。
至於願意自己買票的歌手？蔣說，他很喜歡泰勒絲，以前在美國時約14、15年前，當時泰勒絲還是鄉村歌手，剛展露頭角，他跟太太真的去看泰勒絲演唱會，是去加州一個比較鄉下一點的城市，當時還沒有嚴格安檢，非常近距離看演唱會，泰勒絲很親民、很愛歌迷，「演唱會現場有很多青少年看演唱會，我也跟著往前衝，還有影片，都幾乎都要摸到她了」。
蔣說，隔了這麼多年，泰勒絲已經成為具影響力的歌手，未來如果有機會，當然希望她能到大巨蛋開唱。去年1整年大巨蛋能完工，遠雄有給很大幫忙，當然後續營運部分，會持續將市民朋友意見，持續跟遠雄反映。
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