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土城暖心里長助弱勢里民過年 一口氣清出屋內四車垃圾

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市土城區一名於庇護工場工作的30歲陳姓女子，居住頂樓加蓋的老舊住所堆滿垃圾。圖／黃崇煒提供
新北市土城區一名於庇護工場工作的30歲陳姓女子，居住頂樓加蓋的老舊住所堆滿垃圾。圖／黃崇煒提供

新北市土城區一名於庇護工場工作的30歲陳姓女子，居住頂樓加蓋的老舊住所堆滿垃圾、甚至馬桶不通一年餘環境髒亂不堪。員福里長黃崇煒得知消息後，請託區公所協派役男、清潔隊協助陳女清理房屋，該里徐姓夫婦巡守隊員也捐贈新馬桶及夜點費，由熱心水電工更換供陳女使用，盼協助陳女能過個好年。

陳女父親目前中風住院、母親也已離世，家裡只有她一人在庇護工場賺取微薄薪資，居住的老舊頂樓加蓋空間兩房一廳堆滿各式垃圾，經民眾通報里長黃崇煒後，甚至發現陳女家的馬桶已經不通一年餘，整間屋子臭氣沖天。

黃崇煒發現後經協調區公所派4名役男協助陳女將家中垃圾清出，清潔隊也出動垃圾車幫忙協助清運垃圾，垃圾量達約4輛垃圾車才清運完畢。

黃崇煒表示，里內巡守隊徐姓夫妻為協助陳女，也主動捐出新馬桶及夜點費，由熱心水電工免費安裝，盼能協助陳女開心過好年。

黃崇煒（左）協調區公所派4名役男協助陳女將家中垃圾清出，清潔隊也出動垃圾車幫忙協助清運垃圾。圖／黃崇煒提供
黃崇煒（左）協調區公所派4名役男協助陳女將家中垃圾清出，清潔隊也出動垃圾車幫忙協助清運垃圾。圖／黃崇煒提供

庇護工場 馬桶

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