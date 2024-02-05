美女議員吳佩芸退時力 有人籲入民眾黨有人喊千萬不要

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市美女議員吳佩芸宣布退出時代力量，以無黨籍身分繼續走在改革路上。圖／取自臉書
台中市美女議員吳佩芸宣布退出時代力量，以無黨籍身分繼續走在改革路上。圖／取自臉書

台中市美女議員、=@R時代力量@=a href='/search/tagging/2/吳佩芸' rel='吳佩芸' data-rel='/2/194672' class='tag'>吳佩芸發文已放棄黨籍，她將以無黨籍身分繼續在改革道路上努力。支持者留言「除了恭喜沒什麼好說的」、「撐到最後很棒了」，有人希望她加入民眾黨，隨即有人喊說「千萬不要加入民眾黨！」。

吳佩芸是時代力量唯一1席直轄市議員，2018年參選台中市議員，9票之差成落選頭；2022年捲土重來，以1.4萬票當選。吳退黨，時代力量剩5名市議員、1名鄉民代表，沒有立委。

吳佩芸被問到退黨的原因，她語氣平靜表示，全部寫在聲明書上，沒有其他要說明的了。她強調會以無黨籍身分繼續在改革道路上。

吳佩芸感謝時力對她的栽培與提攜，感謝時代力量歷任黨主席林昶佐（創黨總隊長）、黃國昌、邱顯智、徐永明、高鈺婷、陳椒華、王婉諭的付出與貢獻，也謝謝一起合作過的黨工、志工朋友給她的教導與幫助。

有支持者，建議她加入民眾黨，因為黃國昌也加入了。但是另有支持者拜託她千萬不要加入民眾黨。有人表示，只要吳佩芸不加入其他政黨，仍然以無黨籍從政，「永遠都會支持！」

吳佩芸 時代力量 民眾黨

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