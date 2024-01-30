艋舺公園改建與無家者共生 新設計打造「台版表參道」

艋舺公園建於2004年是萬華重要綠地及地標，面對龍山寺，下方則有龍山文創基地、捷運龍山寺站。然而，公園近年成無家者聚集地，北市府鑑於老舊、使用率不佳且因應地方需求，啟動改善計畫。台北市都審會日前預審此改建工程，申設單位採表參道概念設計，僅拆一成迴廊，盼各方共生獲肯定，該案修正後再送大會審議。

台北市工務局公園處2021年至2023年辦理艋舺公園景觀改善先期規畫，11場地方共識協調、2場工作坊，里長、議員、NGO團體如台灣芒草心、商圈團體等42單位參與達共識，公園提供多元族群使用，留存大部分迴廊結構並更新採光罩，拆除南側部分迴廊，延伸龍山寺中軸視野。

公園既有迴廊較為封閉且涉及中軸廊帶意象，該案1月25日提都審會預審討論方向。建築師邱文傑說，空照圖可見，現為黃色的屋頂有封閉、尊貴的態勢，預計調整中軸線成不對稱、移植現有植栽、種植一排楓香樹，打造成類似表參道的概念，可辦市集等活動，至於迴廊拆除不多僅一成，屋頂採深色玻璃，另增警衛室、交通遊廊等。

邱文傑說，這是都市設計、社會設計的案子，社會性問題無法徹底解決，能做的是改善環境，符合各方盼保留的空間，提供北市一個新的龍山寺廣場，在這前提之下，人的種類會重新洗牌，希望無家者與大眾達到共生、相互尊重。

多名委員高度肯定，有人直言許多無家者是自己選擇，該區域也有不同人在使用，市府改造艋舺公園就像撞球桌，一顆球撞進去會往某些區域跑，改善的壓力與挑戰非常大，提醒應規畫好區域，否則將衍生新問題。

其他幾位委員表示，建築師將冷漠、像死水般的空間活化，以現代方式操刀並結合傳統，創造新的都市紋理；贊成非對稱中軸，提供一個視覺焦點，建議兩側樹木可多栽種，營造林蔭感覺，而原始樹木集中在一起，移植前可初步生態調查有無生物棲息；並非所有人會走到表參道，可規畫遮蔭、遮雨、無障礙等動線。

迴廊部分，有委員認為使用者不少為長輩、無家者，黃色屋頂雖不理想，但遮光、舒適度較好，提醒新設計為透亮玻璃，恐有眩光、曝曬狀況。也有人說，選擇簡約、明亮化的玻璃屋頂，會有植物落花、落果造成髒汙。