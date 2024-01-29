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憂財團剝削無房可住 居民盼市府快解決陽明山保變住

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
陽明山保護區變更住宅區開發要闖關，住6-6案雖挫敗須重做環評，但海拔略低的住6-4和6-5案，則在悄悄進行中。圖為預定開發的範圍內住家。聯合報系資料照片
陽明山保護區變更住宅區開發要闖關，住6-6案雖挫敗須重做環評，但海拔略低的住6-4和6-5案，則在悄悄進行中。圖為預定開發的範圍內住家。聯合報系資料照片

陽明山保護區變更住宅區（保變住）開發與否討論逾30年，在地部分居民憂心大規模重畫、整底開發恐引發土石流災難，林肯大郡事件恐再現，更指過程發現財團以大吃小的居住不正義爭議，立委要求蔣市府盡快啟動都市計畫通盤檢討，居民則盼市府善盡權責解決保變住問題，確保土地及居住正義。

住6-5原住戶說，自辦重劃是合法的大吃小，坡度超過30%以上的坡地為廢地，僅能做道路和綠地，但卻有財團買下許多廢棄，利用面積比例優勢合法「’吃掉」現住戶房產，一旦重劃開發，住戶權益將大幅縮水。

她舉例，100坪的地要交約60坪給重劃會，住戶只能拿回40坪，但建蔽率高達30％，也就是說僅剩12坪可興建，根本沒辦法蓋房子，反而還要再去跟重劃會購地，憂心目前已有過半6-5住戶被話術欺騙還被剝削2層皮。

時代力量立委陳椒華與環團、由陽明山當地居民組成的6-4、6-5、6-6反開發聯盟共同舉辦記者會，陳椒華表示，考量1997年溫妮颱風林肯大郡的前車之鑑，政府不該草率鬆綁山坡地興建為住宅用地政策，北市府盡快將原草山保護區恢復，解決保變住問題，並允許當地民眾原地整建房舍。

綠色消費者文教基因會董事長方儉說明，北市早年發展快速、人口增加有住宅需求，原為禁區的陽明山在內的25處保護區被考慮變更為住宅區，但如今陽明山已成國家公園，且台北市人口逐年減少，認為保變住已是過時政策，1979年的老舊都市計畫政策已不合時宜。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，山坡地開發與極端氣候造成陽明山多次發生土石流災情，甚至導致人命傷亡，過去北市府針對保變住回復為保護區雖有討論卻沒積極行動，既然刻正辦理都市計畫通盤檢討，呼籲將不適合開發地區，回復為保護區並評估變更為自然公園。

內政部國土署代表則說，後續將與台北市政府持續討論。

保護區 陽明山 北市

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