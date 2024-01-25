快過年了總預算還沒過 蔣萬安指示：有問題一定設法解決

台北市議會今舉辦第14屆議員就職周年二手衣義賣所得捐贈儀式，市長蔣萬安先前捐的2件棒球衣以50萬元高價賣出。不過北市府今年總預算至今未全部通過，眼看再過兩周就過年，蔣萬安今表示，他跟局處首長講，一定要持續加強議會溝通說明，秉持態度就是就事論事，面對問題解決問題，當中有任何問題一定設法解決、加強溝通，讓預算儘快審議通過。

蔣萬安今天在捐贈儀式中表示，非常開心參加議長戴錫欽發起的就職周年二手衣義賣，希望將愛心散播到各個角落，但參加捐贈二手衣義賣，一開始還有點壓力，擔心二手衣賣得不好，顏面無光，甚至無法幫助到公益單位，不過在議長的居中協調下，讓義賣成果豐碩。

這次議長戴錫欽則是捐出看五月天演唱會穿的五月天潮牌外套，蔣說，議長的割愛，非常令人感動。戴錫欽說，感謝這次議員、市長的支持，未來每年的12月25日就職紀念，都會規畫類似的二手衣義賣或其他形式的慈善活動。

蔣萬安也提到，他捐出的這兩件棒球衣也很有意義，其中一件藍色的中華隊棒球衣，是他第一次大巨蛋開箱時穿的球衣；淺白色的中華隊球衣，則是大巨蛋第一次舉辦棒球賽事、亞錦賽時，他為中華隊加油時，身上穿的球衣，中華隊那一場也順利拿下勝利。

蔣說，還好這兩件衣服賣得金額有50萬元，可以將這分愛心捐給有需要的機構，不過今年有這樣的好成績，開心之餘也有一點小壓力，不曉得下一次要拿出什麼二手衣，才能賣得高價，也會回去想一想。