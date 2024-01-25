快訊

首批一年兵今早入營 女友落淚喊「希望男友趕快出來」

蘆洲百坪空地成黑道靈堂 為何這精華地段受江湖青睞

108課綱讓運氣與實力接近 素養加大家長、孩子挑戰

快過年了總預算還沒過 蔣萬安指示：有問題一定設法解決

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議會今舉辦第14屆議員就職周年二手衣義賣所得捐贈儀式，市長蔣萬安先前捐的2件棒球衣以50萬元高價賣出。記者林麗玉／攝影
台北市議會今舉辦第14屆議員就職周年二手衣義賣所得捐贈儀式，市長蔣萬安先前捐的2件棒球衣以50萬元高價賣出。記者林麗玉／攝影

台北市議會今舉辦第14屆議員就職周年二手衣義賣所得捐贈儀式，市長蔣萬安先前捐的2件棒球衣以50萬元高價賣出。不過北市府今年總預算至今未全部通過，眼看再過兩周就過年，蔣萬安今表示，他跟局處首長講，一定要持續加強議會溝通說明，秉持態度就是就事論事，面對問題解決問題，當中有任何問題一定設法解決、加強溝通，讓預算儘快審議通過。

蔣萬安今天在捐贈儀式中表示，非常開心參加議長戴錫欽發起的就職周年二手衣義賣，希望將愛心散播到各個角落，但參加捐贈二手衣義賣，一開始還有點壓力，擔心二手衣賣得不好，顏面無光，甚至無法幫助到公益單位，不過在議長的居中協調下，讓義賣成果豐碩。

這次議長戴錫欽則是捐出看五月天演唱會穿的五月天潮牌外套，蔣說，議長的割愛，非常令人感動。戴錫欽說，感謝這次議員、市長的支持，未來每年的12月25日就職紀念，都會規畫類似的二手衣義賣或其他形式的慈善活動。

蔣萬安也提到，他捐出的這兩件棒球衣也很有意義，其中一件藍色的中華隊棒球衣，是他第一次大巨蛋開箱時穿的球衣；淺白色的中華隊球衣，則是大巨蛋第一次舉辦棒球賽事、亞錦賽時，他為中華隊加油時，身上穿的球衣，中華隊那一場也順利拿下勝利。

蔣說，還好這兩件衣服賣得金額有50萬元，可以將這分愛心捐給有需要的機構，不過今年有這樣的好成績，開心之餘也有一點小壓力，不曉得下一次要拿出什麼二手衣，才能賣得高價，也會回去想一想。

義賣 蔣萬安

延伸閱讀

影／北市議會二手衣義賣所得捐贈 蔣萬安出席捐贈儀式

藍總召之戰先開打 蔣萬安：國會一定要團結發揮戰力

大巨蛋中職例行賽每場租300萬？ 蔣萬安澄清：網路的傳聞

京華城案容獎遭監院糾正違失 蔣萬安宣布訂通案性原則

相關新聞

大巨蛋中職例行賽每場租300萬？ 蔣萬安澄清：網路的傳聞

中職新球季3月30日開打，傳出剛啟用的台北大巨蛋，一場中職例行賽場租就要300萬元，進退場還要各付150萬元，有球評在社...

蔣萬安讚徐巧芯春聯金喜氣 稱游淑慧的讓他「很有壓力」

再過兩周就要過年，各縣市政府、民代都推出自己的春聯發放，不過新科立委徐巧芯今年推出黃底春聯，被網友質疑不吉利、是守喪用途...

快過年了總預算還沒過 蔣萬安指示：有問題一定設法解決

台北市議會今舉辦第14屆議員就職周年二手衣義賣所得捐贈儀式，市長蔣萬安先前捐的2件棒球衣以50萬元高價賣出。不過北市府今...

坪林水源特定區今發布實施 6重點兼顧環境及民眾權益

大台北水源特定區占新北面積3分之1，城鄉局為兼顧水源區發展及民眾權益，今發布實施坪林水源特定區計畫，強化6重點加強水源保...

京華城案容獎遭監院糾正違失 蔣萬安宣布訂通案性原則

台北市政府先前核定京華城原址細部計畫修訂案，昨天遭監察院糾正，監委認為，北市府自創「韌性城市貢獻」等核給20%容積獎勵，...

北市府總預算初審 爭議案將政黨協商

台北市長蔣萬安上任後，市府首次送議會審議的總預算，初審昨大致完成，但仍有許多爭議性案件待大會討論，議會藍、綠黨團認為，像...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。