寒流來襲 新北啟動關懷機制探視街友及獨居老人

寒流來襲，新北市啟動低溫關懷機制，市長侯友宜今晚前往新莊探視街友並分發禦寒物資，同時也指示相關單位訪視獨居老人，希望弱勢民眾能平安度過寒冬。

新北市政府表示，隨著氣溫驟降，市府啟動低溫關懷機制，動員相關單位關懷街友及獨居老人，而侯友宜今晚9時許也率隊前往新莊體育園區訪視街友，分發禦寒物資並提醒街友們要注意溫度變化。

市府表示，近期氣溫變化劇烈，提醒市民上下班及外出時要注意保暖，街友及獨居老人的安全更要特別注意，市府有街友中途之家，都備有床位與禦寒物資，希望街友可以接受安置，或是入住與市府簽約的旅社，以度過寒冬。

另外針對獨居長者方面，市府表示，動員各區公所、志工團隊、里長等，主動以電話慰問或前往關懷，提供各項禦寒保健資訊、關心長者健康狀況，在使用保暖設備或熱水器時，要注意線路安全和通風，避免一氧化碳中毒。