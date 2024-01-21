基醫牙科開設身心障礙門診 基隆單親爸爸免帶女兒奔波

住在基隆百福社區的張立人7年前迎接女兒誕生，沒想到因醫療疏失導致腦部損傷，轉送至林口長庚醫院救回性命。張立人說，女兒7年來一直在林口長庚回診，雖然是極重度多重障礙兒，但看牙科不用束縛，得知部基牙科有身心障礙特別門診，考慮就近看診，父女都輕鬆。

張立人表示，從基隆到林口除了路途比較遠，因為車子要停在醫院附近的停車場，用推車送女兒進醫院也不方便。尤其是兩年前剛離婚，成為單親爸爸時，兒子6歲，女兒4歲，帶女兒回診，兒子也要帶上，實在是1大考驗。

張立人回憶，有次帶女兒回診時下大雨，他要用1隻手牽著兒子，1隻手推推車，沒有手撐雨傘。父子雖然都有穿雨衣，但從停車場走到醫院時都已濕透，還好女兒的推車有罩住，沒有讓女兒淋濕。

因為在國際運輸業界擔任業務工作，加上公司主管體諒，有狀況時都能請假，讓張立人度過最難熬的時間。他說，現在兒子大一點了，帶女兒看診不用再「一打2」。女兒每3、4個月要到林口長庚回診，他已經習慣，但如果在基隆有更完善的牙科資源，女兒可以就近看診也不錯，其他身心障礙家庭也能受惠。