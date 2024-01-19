挺農民做公益 汐止農會捐百箱高麗菜助共餐

食當季吃高麗，汐止區農會今年再度用行動力挺農民，購買了500箱的高麗菜，認了開放認購，並且用來做公益，今(19)日舉辦「汐農有愛-高麗菜捐贈活動」，捐出100箱的高麗菜給汐止區的老人共餐，以及兒少機構，幫助農友也做愛心。

汐止區農會的「汐農有愛-高麗菜捐贈活動」，這次捐出上百箱的高麗菜，預計要提供在地25處老人共餐機構、食物銀行以及6處兒少機構享用。高麗菜盛產，為了力挺農民，汐止區農會率先認購500箱，減少食材分散運輸的碳排放，並且以捐贈、企業認購等多元管道助攻，挺農民做公益雙重愛心，捐贈活動上，包括汐止區公所、里長及長者社區關懷據點等受贈單位都列席參加。

汐止區長林慶豐表示，感謝汐止區農會響應愛心的活動，捐贈汐止地區各個社福單位和團體的共餐據點，每個據點都有高麗菜，除了照顧農民，也把愛心散播到每個地方。

湖光里長杜金泉說，真的很謝謝農會，農民辛苦栽種的高麗菜，體恤農民辛苦，並且捐給共餐據點，剛好里內有辦共餐，可以煮高麗菜給長者共餐，愛心滿滿。