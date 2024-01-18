推動病人自主權利 淡水馬偕醫院前進區公所宣導

為了推動病人自主權利法，淡水馬偕醫院安寧中心團隊到新北市淡水區公所，針對區公所員工，協助有意願民眾完成「預立醫療決定」（Advance directive，AD）簽署，就近即能獲得「預立醫療照護諮詢」所有程序，更讓民眾對於「病人自主權利法」保障民眾醫療自主、善終權益、進而擴及家庭、社會性的權益的重要政策更貼近。

馬偕紀念醫院放射腫瘤科醫師蘇文浩表示，台灣第一部以病人為主體的醫療法規，也是全亞洲第一部完整地保障病人自主權利的專法，法案中明確保障每個人的知情，決策與選擇權，同時確保民眾善終意願在意識昏迷、無法清楚表達時，其自主意願都能獲得法律的保障與貫徹，適用對象包括五款臨床條件，末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失智及中央主管機關公告之罕見疾病。

淡水馬偕紀念醫院社區醫學中心表示，這次的簽署當中有二十多位的員工一起來參與，經過諮商後，可思考一旦自身面對五款特定臨床條件時，是否想要繼續「接受維持生命治療」與「接受人工營養及流體餵養」，進而簽署「預立醫療決定」醫院也期盼透過ACP，意願人表達醫療決定，能減少家屬面對困難醫療決策的壓力。