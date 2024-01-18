快訊

存股族利多！金管會鬆老本配息標準 這十家金控可「加碼配息」

北投警執行搜索竊盜案…遭疑似毒品針頭刺傷 緊急送醫檢查

推動病人自主權利 淡水馬偕醫院前進區公所宣導

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
為了推動病人自主權利法，淡水馬偕醫院安寧中心團隊到新北市淡水區公所，協助有意願民眾完成「預立醫療決定」簽署。圖／紅樹林有線電視提供
為了推動病人自主權利法，淡水馬偕醫院安寧中心團隊到新北市淡水區公所，協助有意願民眾完成「預立醫療決定」簽署。圖／紅樹林有線電視提供

為了推動病人自主權利法，淡水馬偕醫院安寧中心團隊到新北市淡水區公所，針對區公所員工，協助有意願民眾完成「預立醫療決定」（Advance directive，AD）簽署，就近即能獲得「預立醫療照護諮詢」所有程序，更讓民眾對於「病人自主權利法」保障民眾醫療自主、善終權益、進而擴及家庭、社會性的權益的重要政策更貼近。

馬偕紀念醫院放射腫瘤科醫師蘇文浩表示，台灣第一部以病人為主體的醫療法規，也是全亞洲第一部完整地保障病人自主權利的專法，法案中明確保障每個人的知情，決策與選擇權，同時確保民眾善終意願在意識昏迷、無法清楚表達時，其自主意願都能獲得法律的保障與貫徹，適用對象包括五款臨床條件，末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失智及中央主管機關公告之罕見疾病。

淡水馬偕紀念醫院社區醫學中心表示，這次的簽署當中有二十多位的員工一起來參與，經過諮商後，可思考一旦自身面對五款特定臨床條件時，是否想要繼續「接受維持生命治療」與「接受人工營養及流體餵養」，進而簽署「預立醫療決定」醫院也期盼透過ACP，意願人表達醫療決定，能減少家屬面對困難醫療決策的壓力。

淡水 馬偕醫院 病人自主權

延伸閱讀

疑未禮讓直行車先行 淡水機車撞紅牌重機...1騎士重傷1擦傷

淡水某鐵蛋名店雇用童工 這一天被發現工作到晚上9時

淡水益品書屋講座精彩不斷 勇闖極地走出憂鬱症

工業區行人與車爭道 淡水里長盼設人行道

相關新聞

獲近8成民眾支持成立…北市青年局仍卡關 研考會：持續溝通

台北市議會法規委員昨天再次審查青年局組織編程，藍綠白議員提出諸多意見，包括草案法源依據、內部單位名稱及職掌、職務列表均暫...

北流1.9億墊付款爭議再起 藍綠僵持不下沒結論

台北流行音樂中心1.9億墊付款爭議，看似告一段落，但昨天大會討論時，藍營反對預算案附帶決議是不對文化部興訟，綠營議員、教...

新北首座全自動智慧回收循環方舟 牛奶瓶也能收

新北市與業者合作推動智慧回收系統，今天在三重愛買啟用新北首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」，不僅24小時全自動化...

北市警監視器5.5億傳輸費初審通過 有但書「須實支實付」

台北市警察局每年都會先遭暫時擱置的「監視器網路傳輸費用」預算，今年編列5.5億送市議會審議，仍被議會警政衛生委員會以價格...

二重疏左堤防加高工程明年完工 五股新市鎮解禁有望

新北市長侯友宜今赴五股視察疏左堤防加高工程，他表示該工程是大台北防洪最後一哩路，完工後大幅降低五股溢淹風險，讓五股有新風...

新北違法旅宿業者近3百間 春節旺季聯合稽查保住宿安全

農曆春節假期即將來臨，新北市府為確保旅客住宿安全及權益，觀光局連同各單位進行聯合稽查，針對境內旅館、民宿業者公共意外責任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。