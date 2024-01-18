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YouBike前30分鐘免費 拚春節前上路

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北報導
台北市長蔣萬安選舉政見YouBike前30分鐘免費，拚農曆年前上路。圖為松山站周邊借還站狀況。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安選舉政見YouBike前30分鐘免費，拚農曆年前上路。圖為松山站周邊借還站狀況。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安YouBike前30分鐘免費政見，議會交通委員會前天預算審查通過，將送大會二、三讀。蔣萬安昨表示，有可能在農曆年前上路，還要看議會審查過程。藍綠白議員都要求解決「無車可借」困境，蔣萬安表示，今年會透過智慧化管控調度車輛，改進市民用車體驗。

交通局表示，目前預算一讀，預計2周內就送大會，配套的大數據智慧管理也只需要程式設定，只要大會三讀通過，前30分鐘免費就可以上路，拚農曆年前上路。

民進黨議會黨團總召簡舒培說，現在YouBike車輛嚴重不足，仍有許多人在尖峰時間無車可借，接下來若要實施前30分鐘免費，不能惡化真正使用YouBike通行的民眾權益，否則對推廣綠運輸將大打折扣，政策評估要先做好，不能為了兌現蔣萬安政見「為做而做」。

民眾黨團副總召陳宥丞表示，目前交通局的預算一讀是包裹買車加前30分鐘免費經費一起處理，所以民眾黨團會在大會二讀時，提出要求預算通過要加附帶決議，不可以讓市民朋友借不到車，要求做到尖峰時間各站見車率要達到9成以上。

國民黨團書記長王欣儀說，現在有的租借站點沒車可借，不過市府已經有承諾加快購車，今年會再增加6千輛，也會要求最短時間將車輛補足，實施YouBike前30分鐘免費，黨團樂見其成。

針對無車可借，蔣萬安表示，北市府已在兩個行政區試辦大數據分析，透過智慧化管控調度車輛，目前已有成效，11月開始，士林、信義兩區試辦，12月這兩區見車率達90%，今年1月開始已經擴及全北市，也會根據大數據分析基礎滾動調整修正，讓市民用車體驗更好。

北市交通局運輸管理科長朱宸佐表示，無車可借的主因是車輛不夠，因此今年計畫先增加6000輛車，未來增加1.2萬輛，而預算則分為2筆，包含補貼預算3.7億元、擴充規模5年5億元。

他說，會利用大數據分析有效調度車輛供給，例如，通報故障後，後台見車率就會扣掉該車輛，現在平均妥善率在99％以上，若碰到故障車，民眾可於YouBike 的App輸入車號通報。

蔣萬安 YouBike

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