泰勒絲今年無法大巨蛋開唱 蔣萬安嘆可惜：爭取下一次
美國流行歌手泰勒絲舉辦世界巡迴演唱會，全球歌迷為之瘋狂。有民間團隊與泰勒絲團隊洽談2月日本與3月新加坡站巡迴空檔，是否有機會到大巨蛋開唱，不過現在確定因時間緊迫，今年盼不到泰勒絲到大巨蛋開唱。台北市長蔣萬安今天表示，「有點可惜，但我們還有機會，我們會爭取下一次泰勒絲的巡迴演唱會能到大巨蛋，成為她其中一站。」
蔣萬安在去年12月25日就職典禮時，曾提及心願希望泰勒絲到大巨蛋開唱，不過現在確定今年無法成行，蔣萬安今天上午出席台北市警察局分局長、大隊長交接典禮監交，蔣說，會爭取下一次泰勒絲的巡迴演唱會能到大巨蛋，成為她其中一站。
蔣萬安說，大巨蛋當然都有一貫的願景，一方面舉辦棒球各項運動賽事，另一方面，對於各項活動包括演唱會，也都會依照規定，大家都很期待各項賽事、活動在台北舉辦，包括下個月就會迎來日本讀賣巨人棒球隊成軍90周年的紀念活動。
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