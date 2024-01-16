輕軌2期經過 歷史建築淡水燈杆評估遷移

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

淡海輕軌二期確定走河岸路廊，修正計畫正在交通部審議，新路線將行經歷史建築「淡水渡船頭燈杆」，新北市捷運局啟動「淡水燈杆歷史建物修復再利用計畫」，將委託專業顧問依文資規定辦理異地遷移評估，並在地方舉行說明會。民代認為，市府應與地方文史團體充分溝通，帶動地方交通發展，也讓歷史記憶延續。有文史團體反對改走水岸路線，揚言連署抗議。

淡海輕軌藍海線二期計畫原規畫經淡水老街，地方憂心衝擊交通，經修正後，改走金色水岸，沿環河道路續行至觀潮廣場，並沿台二乙線通往漁人碼頭，全長3.32公里，修正計畫與財務報告去年11月送交通部審議。

新路線將行經新北市歷史建築「淡水渡船頭燈杆」，該燈杆位於淡水渡船頭，1950年代是船隻入港靠岸指標，避免船隻誤航而擱淺，為淡水河口地區代表性建造物，燈杆高約11公尺。

為兼顧交通建設與文資保存，新北市捷運局表示，將委託專業顧問公司或建築師依文資規定辦評估作業，是否採異地遷移，會與地方溝通後才定案。

淡水渡船頭燈杆已於去年4月登錄為歷史建築，市議員鄭宇恩說，燈杆現在地點並非原始地點，能否遷回原地，或能否再次承受遷移，要審慎評估。

淡水文化基金會董事長許慧明表示，淡海輕軌改走水岸路線，導致要遷移渡船頭燈杆，是一錯再錯的決策，市府急於改走水岸路線，對環境與遊客衝擊頗大。許慧明說，地方許多文史團體已表達反對淡海二期的水岸路線，交通部根本不該通過變更路線，如果市府堅持，不排除發動連署表達抗議。