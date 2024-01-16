社宅研擬租金分級收費 最低市價3折

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

選舉支票猛拚社會住宅數量，但社宅不該只強調蓋多少戶，應回歸幫助弱勢、公平分配才是重點。內政部昨表示，8年20萬戶社宅今年底可望達標，現正研擬社宅租金分級收費原則，依弱勢程度，租金最低可到市價3至4折，達到租金可負擔精神，也將逐步建立全國一制化的租金原則。

蔡英文總統8年前喊出蓋20萬戶社宅，降低民眾住房壓力，本報昨陽光行動報導社宅爭議，點出因建築成本飆高，租金也可能水漲船高，讓年輕人和弱勢嘆「社宅租金不親民」。住社宅的台灣身心障礙者人權監督聯盟理事長張學恒昨也說，除租金問題，目前社宅無障礙規畫雖外面租的房子好，但障別多只顧慮肢障需求，對視障、聽障等身障者的無障礙空間，應還有改善空間。

內政部表示，有關社宅租金收費原則，中央正與地方討論，將就租金一致性政策召開會議，採以中古屋租金做為計算基準，達到弱勢族群也可租得起的收費水準。

按現行規畫，依照弱勢程度分級，租金最低可到市價3折至4折，因目前各地方政府的社宅租金標準仍有差異，中央去年3月成立「社會住宅營運管理聯繫大平台」，後續將藉由平台與地方政府持續溝通，逐步建立全國一制化的租金原則。

此外，關於板橋浮洲合宜住宅出租住宅租金漲幅過高部分，內政部國土管理署表示，浮洲合宜出租住宅非政府直接興建的社宅，是由日勝生公司負責管理維護10年，第一階段5年租期每坪租金320元，5年租期後，依鄰近出租市場行情8折調整。

國土署說，第一階段去年3月到期，且浮洲地區公共設施及周邊道路陸續興闢，房地價成長。第二階段5年租期預計至2028年5月，採5家不動產估價師每坪租金估價最低價格為計算基準，一般戶低於估價8折（每坪租金547元），優先戶低於估價64折（每坪租金437元），較鄰近租屋市場及新北社宅租金更優惠，將保障經濟弱勢者5年租期不調漲。