輕軌行經淡水百年燈杆 新北評估保留或遷移再執行

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淡海輕軌藍海線將行經已被列為歷史建築的淡水渡船頭燈杆。新北捷運局啟動修復再利用評估計畫，將針對燈杆提出保留或遷移方案，並辦地方說明會後，提送新北文化局核定再執行。

根據國家文化資產網，佇立在淡水渡船頭旁的淡水渡船頭燈杆在1950年代是船隻入港靠岸的指標，以避免船隻誤航而擱淺，是淡水河口地區代表性的建造物。去年4月，新北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會決議，將淡水渡船頭燈杆登錄為歷史建築。

而淡海輕軌第二期藍海線將行經渡船頭燈杆所在的金色水岸，引發文資保存與交通開發論戰。

新北市政府捷運局說，淡海輕軌藍海線二期修正計畫已在去年11月函報交通部審議，正同步辦理都市計畫變更作業，環境影響評估差異分析於去年3月獲環保署同意備查。

捷運局表示，輕軌線型因與市定歷史建物淡水燈杆衝突，將先行啟動「淡水燈杆歷史建物修復再利用勞務採購標案」，委託專業顧問公司或建築師依照文資規定辦理評估作業，會針對保留或遷移提出計畫方案，並辦理地方說明會後，提送新北市府文化局核定，再依核定方案執行。

至於是否會遷移，捷運局說，目前尚未定案，會與地方充分溝通、並經文化局審議確定後，再確定如何處理。

淡水地方人士表示，針對淡水燈杆議題，初期有兩派意見，期盼保留文資的人認為輕軌是破銅爛鐵，沒有人要搭，不應為了輕軌遷移燈杆；另一派則覺得燈杆才是破銅爛鐵，不應為了燈杆阻礙交通發展。

地方人士說，捷運局最近在地方座談有提出將燈杆遷移到靠近現址的河岸邊，此方案獲得希望輕軌的支持者加入，也獲得部分保護燈杆派的人同意，不過仍有人強力認為應原地保留。

地方人士表示，老街與河岸邊的商家對輕軌都有點恐懼，主要是擔心輕軌變得方便後，遊客會跳過老街，直接到漁人碼頭消費。不過另也有人覺得，交通方便有助於發展帶狀觀光，遊客停留在淡水時間變長，對大家都是好事。