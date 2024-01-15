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建管處：北市競選廣告17日前清除 逾期可連罰

中央社／ 台北15日電
2024大選13日落幕，台北市建管處今天表示，依台北市競選廣告物管理自治條例相關規定，競選廣告物應於選舉投票日隔天起3個工作天內（17日前）清除，逾期將開罰且可連續罰。聯合報系資料照
2024大選13日落幕，台北市建管處今天表示，依台北市競選廣告物管理自治條例相關規定，競選廣告物應於選舉投票日隔天起3個工作天內（17日前）清除，逾期將開罰且可連續罰。聯合報系資料照

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2024大選13日落幕，台北市建管處今天表示，依台北市競選廣告物管理自治條例相關規定，競選廣告物應於選舉投票日隔天起3個工作天內（17日前）清除，逾期將開罰且可連續罰。

建管處發布新聞稿表示，第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉已於13日順利完成，為維護北市良好市容景觀、公共安全及交通秩序，依台北市競選廣告物管理自治條例第6條第2項規定，競選活動結束後，各候選人及政黨應依規定自行於17日前清除其設置的競選廣告物。

逾期未自行清除完畢的設置人，建管處說，將依涉及違反台北市競選廣告物管理自治條例相關規定，以「處設置人或設置處所所有權人新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並限期改善、清除、拆除或刷除，屆期未改善、清除、拆除或刷除者，得按次處罰」的方式辦理。

建管處長虞積學呼籲，台北市政府於民國111年底修正公布台北市競選廣告物管理自治條例，以規範北市競選廣告物的設置秩序，各候選人及政黨應依規定盡速自行清除其設置的競選廣告物，避免逾期拆除違反相關法令，以打造更友善的選舉文化及維護城市環境。

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