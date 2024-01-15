捷運經過 新北市啟動淡水渡船頭燈杆修復再利用評估

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淡海輕軌二期確定走河岸路廊，修正計畫正在交通部審議，新路線將行經指定歷史建物「淡水渡船頭燈杆」，新北市捷運局啟動「淡水燈杆歷史建物修復再利用」計畫，將委託專業顧問依文資規定辦理異地遷移評估，並將在地方舉行說明會。地方民代認為，市府應與地方文史團體充分溝通，帶動地方交通發展之餘，也要讓歷史記憶得以延續。

淡海輕軌藍海線第一期已經在2020年營運通車，二期計畫原本規畫行經淡水老街，但地方認為會衝擊交通，經修正後，改走金色水岸，沿環河道路續行至觀潮廣場，並沿台二乙線續行至淡水漁人碼頭，全長3.32公里，修正計畫與財務報告去年11月送交通部審議，目前仍在審議中。

新路線將行經新北市指定歷史建物「淡水渡船頭燈杆」，依照國家文資介紹，該燈杆位於淡水渡船頭，1950年代是船隻入港靠岸指標，避免船隻誤航而擱淺，為淡水河口地區代表性建造物，燈杆高約11公尺，構造包括底座與上構。

為兼顧交通建設與文資保存，新北市捷運局表示，將先行啟動「淡水燈杆歷史建物修復再利用勞務採購標案」，委託專業顧問公司或建築師依照文資規定辦理評估作業，並經地方說明及提送本府文化局核定，再依核定方案續辦燈杆修復與再利用；至於是否採異地遷移，捷運局強調，會與地方充分溝通後，確定處理方式。

新北市議員鄭宇恩表示，淡水渡船頭燈杆已於去年四月登錄為歷史建築，捷運局為工程推動需要遷移，應持續與地方文史團體溝通。尤其遷移點位選擇首要考量其登錄理由「1950年代作為船隻入港靠岸的指標，避免船隻誤航而擱淺」，讓歷史記憶得以延續，並帶動地方歷史文化產業發展。

鄭宇恩也說，燈杆現在地點並非原始地點，遷移過的能否遷回原地，或能否再次承受相關遷移，市府都要審慎評估，確保輕軌開發與燈杆保存都能順利。

新北市議員陳偉杰說，淡海輕軌更改路線走河岸後，反對聲浪已經降低不少，先前文資專家認為燈杆可異地放置，提醒市府在平衡區域發展與歷史文化保存應並進，盡速找到合適放置地點，讓淡水特色文化傳承得以延續。

陳偉杰也說，淡水輕軌捷運就差二期這塊拼圖，目前一期只到漁人碼頭，沙崙地區居民都非常期待二期盡速動工，完整淡水大眾運輸建設。

鄭宇恩提到，淡海輕軌二期行經河岸路線，該路線周邊是欣賞夕陽的重要景點，目前相關交通號誌是行人與大眾運輸共用，她認為初期可比照日本東京都電荒川線，改採單節車廂運行，讓地方民眾適應輕軌列車，否則目前規畫的五節車廂還是對地方衝擊還是很大。

捷運局指出，淡海輕軌藍海線二期修正計畫已於2023年11月函報交通部審議， 正同步辦理都市計畫變更作業，另外環境影響評估差異分析於去年3月同意備查。有關列車所需車廂，經評估目標年運量需求，規畫仍維持現有一列5節車廂車型。