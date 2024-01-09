打造美學廊道 瑞芳猴硐地區要種紫薇成打卡熱點

為打造風景特定區美學廊道，新北市觀光旅遊局計畫在猴硐地區瑞三整煤場至第三停車場，種植大量的紫薇，利用紫薇一年四季的顏色轉變，讓充滿礦業氣息的猴硐，增添一抹綠意盎然，讓遊客一年四季來都有不同的美景。

猴硐地區有瑞三整煤場，運煤橋，礦工文史館，讓遊客來到這裡，就能感受到濃厚的歷史氛圍，這幾年新北市政府致力於將猴硐地區風貌改善，提供給遊客更友善的旅遊環境。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，市府觀旅局計畫打造粉紫浪漫秘境旅遊打卡熱點，利用紫薇花春天有嫩紅新葉，夏天紫花盛開，花季悠長，秋天葉色轉黃染紅，冬天落葉枝幹蒼勁，讓遊客一年四季來都有不同的美景。

光復里里長周晉億說，以前在里內有種植過少量紫薇，成效還不錯，這次市府將用紫薇嫁接九芎，以臺灣原生種植物九芎做為砧木，很期待完工後的成果，希望讓遊客有耳目一新的感受。