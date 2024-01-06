快訊

「年終最高20個月」 富邦金董座蔡明興再宣布：現金股利比前一年更好

「下架民進黨」為藍營立委站台 綠營創黨元老親曝支持國民黨原因

上千市民同歡佳節！莊敬高職已連辦11年 百桌愛心圍爐今登場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市私立莊敬高職今晚在校內操場舉辦「寒冬送溫暖、愛心在莊敬」圍爐活動。圖／新北市社會局提供
新北市私立莊敬高職今晚在校內操場舉辦「寒冬送溫暖、愛心在莊敬」圍爐活動。圖／新北市社會局提供

新北市私立莊敬高職今晚在校內操場舉辦「寒冬送溫暖、愛心在莊敬」圍爐活動，邀請新北市弱勢家庭千人參加，席開百桌，從料理烹調、接待送菜到晚會節目表演，都是由該校相關科系師生一起動員完成。

莊敬高職董事長王傳亮表示，學校已連續舉辦11年愛心圍爐，每次都會動員全體師生一起投入，像是美容科學生會先幫孩子義剪頭髮，園藝科及農場經營科會帶小朋友到校內開心農場體驗。

餐飲科則由老師帶領，從幾天前就開始準備食材，一整天忙碌為讓參加的家戶，提前享用豐盛的年夜飯。在圍爐同時，再由表演藝術科和影視科學生表演精彩的節目，讓學生參與公益活動也能學以致用。

社會局長李美珍表示，除了莊敬全體師生投入，社會局也媒合財團法人新北市周可安大宗祠提供暖心福袋，內含各式民生用品和物資，送給每一個參加的家戶，希望每個家戶都能平安過好年。

餐飲科老師帶領從幾天前就開始準備食材，為讓參加的家戶提前享用豐盛的年夜飯。圖／新北市社會局提供
餐飲科老師帶領從幾天前就開始準備食材，為讓參加的家戶提前享用豐盛的年夜飯。圖／新北市社會局提供

愛心 莊敬高職 年夜飯 公益活動

延伸閱讀

校園喋血案加害者父親想探視 被害人父母揪心喊：還我健康孩子

被指罵賴卻沒回應學生持刀傷人 新北市府：消費無辜學生

群星圍繞守護兒少--新北推動小衛星

逗陣呷飯卡有滋味 新北績優老人共餐單位視長輩如親

相關新聞

夜走北市洲美快速道路 「補丁」標誌牌竟還看不清挨批

台北洲美快速道路多面標誌牌部分脫落，民眾夜間行駛幾乎難以看清牌面文字，議員發現北市府補貼後還掉漆，反光效果也不佳，直呼是...

新北櫻花季將至！農改場的「她」用肉眼就知何時會開花

每年1月至3月是新北的櫻花季，為照顧櫻花樹健康，新北市景觀處將在1月8日邀請桃園農改場確認櫻花花況，副研究員吳安娜透過觀...

上千市民同歡佳節！莊敬高職已連辦11年 百桌愛心圍爐今登場

新北市私立莊敬高職今晚在校內操場舉辦「寒冬送溫暖、愛心在莊敬」圍爐活動，邀請新北市弱勢家庭千人參加，席開百桌，從料理烹調...

最重罰600萬！新店水溝染血色 稽查員穿青蛙裝查化工廠

新北市新店區寶橋路後方水溝日前遭民眾通報有紅色廢水，稽查人員穿青蛙裝連兩天追查，5日查獲科技公司的印表機墨水顏料沿廠內，...

中和佳和公園 二期啟用

新北市中和區佳和公園內的二期工程體健設施和溜滑梯昨完工啟用，整合原海洋特色公園及新增遊憩設施，新增金字塔溜滑梯及整合環場...

登山藏「蜂」險 新北推虎頭蜂情報站

新北市瑞芳區去年9月發生虎頭蜂螫死2人案件，事發隔天瑞芳區公所緊急封閉6個登山口。新北市動保處規畫設置「虎頭蜂情報站」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。