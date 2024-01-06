上千市民同歡佳節！莊敬高職已連辦11年 百桌愛心圍爐今登場

新北市私立莊敬高職今晚在校內操場舉辦「寒冬送溫暖、愛心在莊敬」圍爐活動，邀請新北市弱勢家庭千人參加，席開百桌，從料理烹調、接待送菜到晚會節目表演，都是由該校相關科系師生一起動員完成。

莊敬高職董事長王傳亮表示，學校已連續舉辦11年愛心圍爐，每次都會動員全體師生一起投入，像是美容科學生會先幫孩子義剪頭髮，園藝科及農場經營科會帶小朋友到校內開心農場體驗。

餐飲科則由老師帶領，從幾天前就開始準備食材，一整天忙碌為讓參加的家戶，提前享用豐盛的年夜飯。在圍爐同時，再由表演藝術科和影視科學生表演精彩的節目，讓學生參與公益活動也能學以致用。

社會局長李美珍表示，除了莊敬全體師生投入，社會局也媒合財團法人新北市周可安大宗祠提供暖心福袋，內含各式民生用品和物資，送給每一個參加的家戶，希望每個家戶都能平安過好年。