上千市民同歡佳節！莊敬高職已連辦11年 百桌愛心圍爐今登場
新北市私立莊敬高職今晚在校內操場舉辦「寒冬送溫暖、愛心在莊敬」圍爐活動，邀請新北市弱勢家庭千人參加，席開百桌，從料理烹調、接待送菜到晚會節目表演，都是由該校相關科系師生一起動員完成。
莊敬高職董事長王傳亮表示，學校已連續舉辦11年愛心圍爐，每次都會動員全體師生一起投入，像是美容科學生會先幫孩子義剪頭髮，園藝科及農場經營科會帶小朋友到校內開心農場體驗。
餐飲科則由老師帶領，從幾天前就開始準備食材，一整天忙碌為讓參加的家戶，提前享用豐盛的年夜飯。在圍爐同時，再由表演藝術科和影視科學生表演精彩的節目，讓學生參與公益活動也能學以致用。
社會局長李美珍表示，除了莊敬全體師生投入，社會局也媒合財團法人新北市周可安大宗祠提供暖心福袋，內含各式民生用品和物資，送給每一個參加的家戶，希望每個家戶都能平安過好年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言