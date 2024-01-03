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台北燈節主燈「城現光龍」巨龍曝光 為期31天串接西門到北門

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長林奕華（左2）與主燈創作者杜清祥（左1），以及策展人劉治良（右2）音樂製作人劉家凱（右）出席活動。記者邱書昱／攝影
台北市副市長林奕華（左2）與主燈創作者杜清祥（左1），以及策展人劉治良（右2）音樂製作人劉家凱（右）出席活動。記者邱書昱／攝影

2024台北燈節今天公布主燈「城現光龍」，副市長林奕華表示，這次燈節場域選在西門町北門，將西區草根性文化故事透過燈組呈現，活動從2月2日開展至3月3日，拉長時間讓國內外遊客盡興規劃遊程。北市觀傳局與產發局串連周邊商圈、地下圈，盼能再創以往400萬人次更多的人流。

記者會中，林奕華表示，今年燈節主題為「龍躍光成」象徵祥龍飛躍台北，而「躍」與「悅」同音，以歡愉氣氛享受燈節並迎接新年，而主燈創作者杜清祥以「一紙成型」賦予作品生命，同時邀請音樂製作人K6劉家凱為主燈展演全新編曲。

策展人劉治良介紹，主燈以環保、再生打造，規畫三個展區無間斷光環境連接，分別為北門的360度光影作品，中華路展區結合在地藝術團體打造燈區，西門展區則是主燈之外，讓紅樓以第一人稱的即時作品，穿越西門歷史文化，訴說西城由來。

劉治良說，這次主燈之外，在中華路展區也有日本藝術家小松美羽的「世人皆可成為龍」，台灣書法家創作的「百龍祈福」，以及「九小龍」穿梭燈節會場，民眾跟隨牠們步伐，拍下身影。

觀傳局長王秋冬補充，為期31天活動，從2月2日到16日為光環境點燈，2月17日則是主燈及整區點燈並一路到3月3日，活動規劃一日遊、二日遊或三日遊行程，讓國內外遊客也能外溢到台北市12區景點。

王秋冬也說，透過產發局協助，從捷運北門站，沿經中華路到西門站的台北地下街、沅陵商圈、西門町商圈做相關逛街購物活動，同時也串連台北天后宮、台灣省城隍廟、松山慈祐宮、關渡宮響應，讓民眾更有過節氣氛。

台北燈節主燈。記者邱書昱／攝影
台北燈節主燈。記者邱書昱／攝影

北門 西門町 觀傳局 北市 燈會

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