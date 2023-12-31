淡水跨河煙火20時24分施放迎2024 數萬人散場有序

「閃耀新北圈起1314跨河煙火」活動，今天晚間8時24分在淡水河岸施放，象徵迎接2024年到來，吸引許多民眾參與，預估光是漁人碼頭主場地就湧入5萬人潮，過程熱鬧、散場有序。

「閃耀新北圈起1314跨河煙火」今天在淡水漁人碼頭觀海廣場舉辦，下午就已有許多民眾前往參與，新北市副市長劉和然表示，新北市年底兩大活動，一是歡樂耶誕城，明天將是活動最後一天，另一個就是跨河煙火活動。

劉和然說，跨河煙火秀從民國110年開始舉辦，今年已經邁入第3年，為迎接2024年的到來，就選擇在20時24分（晚間8時24分）施放，共施發2萬多發煙火，時間達13分14秒，象徵就「愛你一生一世」。

劉和然指出，明年是龍年，將是吉祥的一年，等到未來淡江大橋完工後，淡江大橋加上煙火，將會格外美麗。

隨後，煙火準時開始施放，璀璨動人的煙火陸續在天際爆開，讓在場民眾驚嘆不已並拍下美麗瞬間；煙火結束後，民眾也慢慢散去。

淡水警分局表示，根據主辦單位推估，光是活動主場的漁人碼頭就湧入逾5萬人，其他淡水河沿岸八里及淡水兩岸地區觀看人數更是龐大，但在警方妥善指揮下，散場民眾都井然有序，順利完成疏散。

新北大眾捷運公司表示，為了服務市民參與跨年活動需求，新北捷運公司轄下淡海、安坑輕軌及環狀線等3條路線，包括12月31日跨年夜通宵營運，將提供持續42小時營運服務。