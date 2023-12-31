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跨年夜北市8處流動廁所車位置曝 首創太陽能發電還可手機充電

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市跨年晚會四周共有8部拖車式流動廁所，首創以太陽能發電，備用電力還可提供民眾手機緊急充電。圖／環保局提供
北市跨年晚會四周共有8部拖車式流動廁所，首創以太陽能發電，備用電力還可提供民眾手機緊急充電。圖／環保局提供

台北跨年晚會今晚登場，為因應民眾有內急需求，晚會四周共有276個流動廁所、無障礙廁所24個，今年還特別設置8部拖車式大型流動廁所，首創以太陽能發電，備用電力還可提供民眾手機緊急充電。會場四周共設置66處資源回收站，264個大型垃圾桶，環保局也將加派人力清潔，維持周邊環境整潔。

今年晚會特別出動全國首座拖車式「低碳綠能流廁車」，多集中在松高路與松壽路間的市府路上，流廁車上用電不僅以太陽能供電自發自用，多餘電力還可提供民眾手機緊急充電或其他用電需求，讓民眾享有安心、友善如廁服務外，並落實淨零減碳目標。

晚會現場特別出動「全齡化友善流廁車」，流廁車內部具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等友善設施；同時提供應急生理用品，落實月經平權。流廁車將比照防疫等級規格，全車皆加強並定時進行清潔與消毒。

環保局強調，包含晚會會場、市民廣場、香堤廣場及人潮易聚集的交通場站、商圈市集、百貨旅館等場所的周邊環境都會加強消毒與維護，活動現場垃圾車於出勤前及值勤完畢後也都會進行全車消毒。

環保局呼籲，民眾除響應搭乘捷運、大眾運輸、YouBike等共享運具減少碳排外，也可以自備環保杯等環保餐具，共同實踐節水、節電、綠運輸、惜食和源頭減量等淨零綠生活行動，共同打造淨零永續台北城。

會場四周共設置66處資源回收站，264個大型垃圾桶，四周共有8部拖車式流動廁所，北市環保局也會加派人力清潔。圖／環保局提供
會場四周共設置66處資源回收站，264個大型垃圾桶，四周共有8部拖車式流動廁所，北市環保局也會加派人力清潔。圖／環保局提供

廁所 跨年晚會 親子

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