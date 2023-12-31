跨年夜北市8處流動廁所車位置曝 首創太陽能發電還可手機充電

台北跨年晚會今晚登場，為因應民眾有內急需求，晚會四周共有276個流動廁所、無障礙廁所24個，今年還特別設置8部拖車式大型流動廁所，首創以太陽能發電，備用電力還可提供民眾手機緊急充電。會場四周共設置66處資源回收站，264個大型垃圾桶，環保局也將加派人力清潔，維持周邊環境整潔。

今年晚會特別出動全國首座拖車式「低碳綠能流廁車」，多集中在松高路與松壽路間的市府路上，流廁車上用電不僅以太陽能供電自發自用，多餘電力還可提供民眾手機緊急充電或其他用電需求，讓民眾享有安心、友善如廁服務外，並落實淨零減碳目標。

晚會現場特別出動「全齡化友善流廁車」，流廁車內部具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等友善設施；同時提供應急生理用品，落實月經平權。流廁車將比照防疫等級規格，全車皆加強並定時進行清潔與消毒。

環保局強調，包含晚會會場、市民廣場、香堤廣場及人潮易聚集的交通場站、商圈市集、百貨旅館等場所的周邊環境都會加強消毒與維護，活動現場垃圾車於出勤前及值勤完畢後也都會進行全車消毒。