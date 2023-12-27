點亮冬日溫暖時光！2023年必去6大雙北親子跨年活動

跨年想帶著小孩去哪玩？

每年12月跨年總是令大小朋友滿心期待，為了迎接美好的節日到來，家家戶戶都用浪漫燈飾、彩帶、星星點綴自己的小窩，百貨公司與商場更是卯足全力準備令人歎為觀止的巨型燈飾與打卡點，以及迎接新年的燦爛跨年煙火秀，有些地方還會飄下應景的陣陣白雪，讓整條街道都染上既華麗又溫暖的氛圍！

為了滿足親子客群，現在的跨年節日不再只有打卡拍照功能，有些景點還會特別提供音樂會、才藝展演、特色市集及抽獎等豐富又有趣的活動內容，讓大人小孩都能共同留下美好溫馨的體驗。

2023年末，全台有許多爸媽可以輕鬆帶著小孩參與的親子跨年活動，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來體驗，趕快放進你的踩點清單裡吧！

第一名 Music Camp新年驚豔101耶誕跨年音樂節

從耶誕音樂會看見孩童無限才華

想要體驗不一樣的親子活動，非常推薦你帶著小朋友來台北101參加「2023 Music Camp新年驚豔101耶誕跨年音樂節」，12月1日起至12月30日，每週末在台北101四樓都會廣場「耶誕童話王國」登場的「Music Camp夢想舞台耶誕音樂會」，由3組專業樂團、8支公益團隊、14支國小至大學樂團、24支全台兒少表演團隊接力演出，近500位青少孩童共同表演創作，內容涵蓋古典管弦樂、打擊樂、歌唱、熱舞及原住民傳統歌舞。

台北101特別邀請偏鄉學校團體，號召具社會影響力企業租戶與事業夥伴共同協助偏鄉教育資源，歲末佳節欣賞音樂與藝術，激發大眾關懷兒童教育發展，幫助孩童放心築夢。

藝人黃小柔、陸明君、高怡平、小8張允曦、小馬倪子鈞、李蒨蓉等6位藝人也化身夢想天使，分享私房故事、為孩子們送上耶誕禮物，鼓勵懷抱音樂夢的孩子持續努力。

跨年必來欣賞美不勝收的煙火秀！

欣賞完音樂會，從台北101地下1樓到地上101樓尋找35個璀璨夢幻燈飾、精彩活動，跟著樂高體驗「玩樂超能力」！最後當然不要忘記在最後一天前來觀賞年全球施放點最高煙火秀，台北101以「彩色世界COLORFUL WORLD」為主題，預計將有長達300秒、1萬6千發煙火表演，和大小朋友攜手跨過2023年、迎向繽粉美好的2024年！



台北101耶誕跨年親子活動廣受網友好評，「2023聖誕造景超美」、「2023年的101購物中心有夠夢幻，認真覺得是大人、小孩都會喜歡的，粉色夢幻旋轉木馬、奇幻旋轉木馬，榮登我心目中耶誕造景第一名」、「如果你到台北101，一定要去四樓，這棵掛滿小熊玩偶的聖誕樹，根本就是信義區必拍景點，四周的薑餅人、拐杖糖、玩具熊和禮物盒，每一個都很可愛，整體的搭配也非常有美感」、「連續幾年都跑到101跨年」、「看101煙火就像解成就的感覺」。

活動地點：台北101

活動日期：2023/11/30-2024/01/01

第二名 高雄聖誕跨年嘉年華

港都高雄今年首度結合聖誕生活節、跨年晚會打造「高雄聖誕跨年嘉年華」，不只高雄願景館（舊火車站）「光耀夢想門」、捷運美麗島站「夢幻光交響」、中央公園「星空之樹」、「光輝之翼」、「冬夢精靈」絢爛耶誕造景，沿途還有「星辰大道」與「聖誕鈴音」燈飾，搶先登場的聖誕生活節以光環境串連高雄表參道各大商圈及夜市，250攤以上耶誕文創、在地商圈市集，非常適合親子同遊拍照。

歌手謝金燕、韋禮安、玖壹壹、高爾宣等超強卡司一路從耶誕唱到跨年，12月31日前往夢時代還能參加2024高雄跨年晚會，欣賞第90期市地重劃區長達240秒、超過7千發的「亞灣跨年花火」！網友讚嘆「近日的中央公園好有聖誕的氣氛，尤其今晚特別熱鬧，周邊有著各式各樣的攤位聚集，還有露天的演唱會呢」、「中山路點燈很像表參道氣勢，有法國巴黎的聖誕氣氛喔」。

活動地點：高雄願景館（舊火車站）、捷運美麗島站、中央公園、夢時代、第90期市地重劃區

活動日期：2023/12/01-2024/01/01

第三名 台南好Young耶誕跨年系列活動

美食之都台南延續往年在耶誕跨年月舉辦系列活動，包含麻豆區總爺藝文中心「總爺奇幻童話屋」、善化區善糖文化園區「善糖甜蜜童樂會」2場親子活動，觀賞劇團表演還能體驗泡泡派對、闖關活動；除了搖滾耶誕演唱會，今年台南首度在縣市合併後於雙市政中心同時舉辦「台南好young跨年晚會」、「南瀛跨年晚會」等跨年演唱會，邀請MAMAMOO成員輝人、南韓歌手金世正、日本歌手卡莉怪妞、台灣歌手林宥嘉、告五人、麋先生、周興哲、五堅情、婁峻碩等人接力登場，不分男女老少都能來台南共襄盛舉耶誕跨年盛事。

豐富度滿滿的活動，讓網友引頸期待，「可以看到卡莉此生無憾」、「就為了金世正去看跨年」、「可以帶小朋友去耶」、「小小孩們完全活在自己的世界，大人們今天運動量夠了」、「麻豆總爺奇幻屋讓小孩去闖關參與活動」。

活動地點：台南總爺藝文中心、善糖文化園區、台南市政府永華市政中心西側廣場、新營南瀛綠都心公園

活動日期：2023/12/02-2024/01/01

第四名 2024熊大的麗寶小鎮週年系列活動

中部的大小朋友絕對不容錯過「2024熊大的麗寶小鎮週年系列活動」！台中麗寶樂園渡假區今年攜手LINE FRIENDS打造「熊大的麗寶小鎮」，除了在探索世界探索大道可以和超萌耶誕樹、耶誕老公公打卡拍照，還能體驗莎利躲貓貓、尋找愛德華、饅頭人藝術家等6個設施，兌換小鎮商店精美好禮，入住熊大晚安派對主題房、參加熊大兔兔見面會、遊行表演等親子活動。

「2024LINE FRIENDS TOWN麗寶跨年演唱會」則邀請八三夭、宇宙人、陳芳語、阿跨面等歌手獻唱，元旦還能購票乘坐摩天輪觀賞新年第一道曙光，網友分享，「耶誕老公公這樣被懸掛在樓頂上真的超可愛的啦」、「可愛LINE主題摩天輪很好拍」。

活動地點：台中麗寶樂園渡假區

活動時間：2023/12/01-2024/01/01

第五名 2023山谷燈光節

在台灣不只能欣賞跨年煙火，今年也能用不同方式迎接2024年！參山國家風景區梨山賓館前2顆雪松每逢耶誕跨年月就會變身為「全台最高雲端耶誕樹」，燈飾延伸至梨山耶穌堂、遊客中心、觀景台、楓之谷1956秘密花園入口處、谷關遊客中心與人行道、牌樓及溫泉公園等地，除了11月30日點燈開幕儀式、12月23日谷關週末行銷活動，12月31日晚間7點更是舉辦梨山週末跨年活動，邀請國內外遊客跟著表演團體泰雅原舞工坊、郭家瑋、山羊樂團及蕭牧時一同迎接美好的2024年。

山谷燈光節每年均吸引人潮前往，「很幸運每晚散步就可以看到海拔最高最美的山谷燈光節，看不膩」、「歡迎大家上梨山谷關參加耶誕跨年活動」。



活動地點：台中梨山賓館、谷關溫泉公園

活動時間：2023/11/30-2024/01/07

第六名 星光恐龍的秘密基地

恐龍迷千萬別錯過！新北市淡水跨年耶誕月推出「星光恐龍的秘密基地」，淡水古蹟博物館在海關碼頭設置藝術裝置「屁屁龍」及閃耀龍城、星光劍龍、展翅翼龍等三大光影廊道好拍又好玩，同時也能參加耶誕音樂會、恐龍市集，親子則可以體驗「屁屁龍尾巴DIY」變身恐龍、尋找小恐龍蛋碎片，學習古蹟知識拿公益耶誕好禮！網友留言表示，「恐龍屁屁好可愛」、「小孩感覺會很喜歡」、「可以帶兒子去」。

你知道嗎？淡水也是全台最早跨年煙火秀施放地點喔！全家大小白天在海關碼頭參加恐龍舞會、玩積木恐龍拼拼樂、打卡恐龍氣球、古蹟深度走讀，下午至晚間接著參加搖滾演唱會，欣賞淡水國際級跨河煙火秀，一起在河畔迎接2024年到來。

活動地點：淡水古蹟博物館、海關碼頭

活動時間：2023/12/16-2024/02/25

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年06月25日至2023年12月21日，約半年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023親子耶誕跨年活動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。