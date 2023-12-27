三芝農村文化體驗館啟用 開啟青農融合藝術新里程

國家發展委員會為推動地方創生政策，以及農業部農糧署結合新北市農業局推動三芝農村再生計劃，將農會一號倉庫打造全新的三芝農村文化體驗館，提供生態導覽、人文解說、農耕體驗及工作假期等功能，成為三芝青農與藝術的觀光新景點。

三芝區農會總幹事郭錦炎表示，作為遊客探索三芝的第一站，館內將旅遊景點、梯田產業、農特產品及藝術作品分區展示，並不定期在農村食堂開設鄉村廚藝料理課程，未來將提供民眾導覽解說、食農教育、藝文策展、遊程規劃與青年事務聯繫等服務，歡迎民眾來三芝，品味在地特色的農產及人文藝術。

三芝農村文化體驗館前身為日治時期建置的農業倉庫，用來改善稻穀乾燥與調製品質。近年來因稻田轉作，人口老化等影響，導致稻米產量減少，倉庫因而閒置。為此，三芝區公所整合三芝區農會、在地企業、青農與藝術家，透過地方創生提案，建置三芝故事館，活化穀倉空間，打造整合地方社區故事、客家文化傳承、三芝歷史沿革、梯田產業介紹、青年事務聯繫與三芝旅遊地圖等多元體驗館，提供生態導覽、人文解說、農耕體驗及工作假期等功能，充分展現三芝豐富的農村、藝術與觀光資源。

三芝區公所表示，遊客透過館內導覽，探尋北海福佬客文化與梯田產業，並透過展覽欣賞三芝豐富人文藝術。另外，結合在地青農與社區團體，推廣梯田環境教育活動，讓造訪之遊客深度認識人文與景觀，更能了解水梯田復舊的歷程與特色作物的深耕成果。

三芝區農會表示，三芝農村文化體驗館的開幕，不僅僅是三芝農產品展售，更是一個深度融入社區、青農及藝術家的平臺，結合三芝農會農民銷售站與二號咖啡館，提供遊客一站式購物、餐飲與體驗服務。此外，農會致力於發展與當地學校、社區組織和居民的聯繫，推動食農教育活動，讓遊客和在地居民都能從食、學、玩、買」中，全面了解三芝的鄉土記憶。