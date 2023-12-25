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捷運三鶯線三峽站第二處捷開案簽約 打造萬坪捷運宅
繼捷運三鶯線三峽站出入口2捷運開發案上周簽約，三峽站出入口1捷運開發案緊接著在今天上午簽約，在新北市副市長陳純敬見證下，由新北捷運局長李政安、將捷集團董事長林嵩烈簽署投資契約，開發計畫將與三峽站出入口1共構，興建地下2層、地上14層，總樓地板面積約1萬坪的捷運住宅大樓，並規畫145坪公益設施空間作為公托日照中心，預估投資金額約27億元，可增加266戶人口入住，全案預計2029年完工。
新北市捷運局與將捷集團今天在新板希爾頓飯店舉辦簽約儀式，陳純敬表示，三峽站作為三鶯線第一站招商成功的捷開案，是新北捷運開發推動的重要里程碑，三鶯線三峽站共兩個出入口，上周入口2完成簽約，出入口1也在今天完成簽約儀式。
陳純敬說，出入口1捷運開發基地約1845坪，規畫興建2棟地上14層、地下2層的捷運住宅大樓，地面層將設置145坪公共托老日照中心，提供多元服務機能，打造到站即到家的捷運共構宅。
陳純敬指出，進三鶯線為擴大北桃都會生活圈的重要捷運路線，高架橋樑已在24日合龍，持續朝向2025年完工目標努力，未來三鶯地區至台北市通勤時間將減少20分鐘，有效提升地區可及性。
新北市捷運局表示，捷運三鶯線全線共有7處開發基地，繼三峽站成功招商後，將持續推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、台北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等5處捷運開發案招商作業，預期可吸引340億投資金額、引入1.3萬個居住人口，吸納北北桃都會生活區就業及居住人口，並帶動捷運運量成長及區域發展，打造兼具藝文氛圍的捷運生活圈。
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