快訊

蔣萬安就職周年曝大巨蛋最大彩蛋 盼邀這位超級國際巨星開唱

高中校園驚傳濺血！ 高一生遭同學美工刀割喉命危

「叫你媽媽來」！送貨員堅持不讓男童簽收 原因曝光網讚：真正的聖誕老人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運三鶯線三峽站第二處捷開案簽約 打造萬坪捷運宅

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運三鶯線三峽站出入口1捷運開發案今天完成簽約，將打造萬坪捷運宅。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線三峽站出入口1捷運開發案今天完成簽約，將打造萬坪捷運宅。圖／新北市捷運局提供

捷運三鶯線三峽站出入口2捷運開發案上周簽約，三峽站出入口1捷運開發案緊接著在今天上午簽約，在新北市副市長陳純敬見證下，由新北捷運局長李政安、將捷集團董事長林嵩烈簽署投資契約，開發計畫將與三峽站出入口1共構，興建地下2層、地上14層，總樓地板面積約1萬坪的捷運住宅大樓，並規畫145坪公益設施空間作為公托日照中心，預估投資金額約27億元，可增加266戶人口入住，全案預計2029年完工。

新北市捷運局與將捷集團今天在新板希爾頓飯店舉辦簽約儀式，陳純敬表示，三峽站作為三鶯線第一站招商成功的捷開案，是新北捷運開發推動的重要里程碑，三鶯線三峽站共兩個出入口，上周入口2完成簽約，出入口1也在今天完成簽約儀式。

陳純敬說，出入口1捷運開發基地約1845坪，規畫興建2棟地上14層、地下2層的捷運住宅大樓，地面層將設置145坪公共托老日照中心，提供多元服務機能，打造到站即到家的捷運共構宅。

陳純敬指出，進三鶯線為擴大北桃都會生活圈的重要捷運路線，高架橋樑已在24日合龍，持續朝向2025年完工目標努力，未來三鶯地區至台北市通勤時間將減少20分鐘，有效提升地區可及性。

新北市捷運局表示，捷運三鶯線全線共有7處開發基地，繼三峽站成功招商後，將持續推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、台北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等5處捷運開發案招商作業，預期可吸引340億投資金額、引入1.3萬個居住人口，吸納北北桃都會生活區就業及居住人口，並帶動捷運運量成長及區域發展，打造兼具藝文氛圍的捷運生活圈。

三峽站出入口1捷運開發案今天在副市長陳純敬（中）見證下，由新北捷運局長李政安（左）、將捷集團董事長林嵩烈（右）簽署投資契約。記者葉德正／攝影
三峽站出入口1捷運開發案今天在副市長陳純敬（中）見證下，由新北捷運局長李政安（左）、將捷集團董事長林嵩烈（右）簽署投資契約。記者葉德正／攝影

捷運 三鶯線

延伸閱讀

將捷建設奪捷運三峽站聯開案 斥資27億打造捷運宅

台南捷運深綠線14站曝光…議員提延伸麻豆 交通局回應了

林口南勢國中耗資17億今開工 2025年8月先招收7年級生

汐止秀峰高中校舍整建動土 打造未來感校園風格

相關新聞

曾被酸「別亂動等剪綵」 蔣萬安就職滿周年對柯文哲講這句話

台北市長蔣萬安今天就職周年，還記者前市長柯文哲交棒蔣萬安後，曾酸蔣「不要亂動，就能每天剪綵收割政績」，今天蔣萬安就職滿周...

百里侯就職周年／沒有市長的周年 侯市府靠2關鍵度過重重危機

新北市長侯友宜帶職參選總統，各界預期「家裡沒大人」，侯友宜可能會後院失火，侯市府卻履次化解綠營杯葛，連當年前市長朱立倫帶...

捷運三鶯線三峽站第二處捷開案簽約 打造萬坪捷運宅

繼捷運三鶯線三峽站出入口2捷運開發案上周簽約，三峽站出入口1捷運開發案緊接著在今天上午簽約，在新北市副市長陳純敬見證下，...

明天生日行程卻滿檔！蔣萬安盼陪家人 最掛念大寶這件事

選戰倒數19天，挟著高人氣的台北市長蔣萬安成為輔選大熱門，最近幾個周末頻頻被邀請幫忙輔選，北中南跑透透，由於明天12月2...

影／陽明山6-6保護區變更住宅區開發商敗訴 環團籲重辦環評

台北市1979年都市計畫檢討時，把包含陽明山在內的「25處保護區變更為住宅區」，住6-6（原美軍電台附近）是陽明山六個保...

新北樹林汙水接管二期工程起跑 9里6686戶有望先完工

新北多區人口持續湧入，生活汙水處理成問題，汙水系統上游段尤其需要加速。新北水利局表示，樹林第二期工程已經開始，第十七標工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。