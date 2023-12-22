聽新聞
test
0:00 / 0:00
讓老人家輕鬆回家 新北增設電梯補助明年提高至300萬
為體恤年長者、身障市民爬樓梯回家辛勞，新北市都更處修訂「新北市政府辦理都市更新整建維護補助要點」，提高增設電梯每案補助經費從200萬至300萬元，中和區圓通路2棟屋齡約38年的雙併老公寓，多居住60、70歲年長者，透過市府獎勵增設電梯後，讓回家不用再辛苦爬坡。
位於新北市中和區圓通路2棟公寓在今年11月增設電梯完工，本次2支增設電梯的2棟屋齡約38年雙併老公寓，多居住60、70歲年長者。在得知市府增設電梯補助方案後，社區於去年取得增設電梯相關建築執照及市府增設電梯補助資格，後續順利發包施工，社區除獲得增設每支電梯工程經費補助200萬元外，也因於期程內完工而取得120萬元時程獎助金，總計每支電梯獲得320萬元獎補助費用，讓住戶們節省荷包並可輕鬆搭電梯回家。
林先生及王先生彼此是該社區居住30年的熟識老鄰居，他們在中年時看中社區環境舒適而入住，當時都還年輕，爬樓梯也沒覺得不方便，但隨著林先生及王先生年齡漸長，開始深刻體會上下樓梯的辛苦。自得知新北市府提供增設電梯補助起，便積極動員整合全社區，在所有住戶們共同努力整合、積極訪商與隨時監工之下，社區順利取得電梯獎補助費用並完工。
新北市都更處長林炳勲表示，市府推動5層樓以下公寓增設電梯及辦理立面修繕及結構補強等整建維護補助，目前整建維護補助已核定129案，而鑑於近年工料雙漲導致營建工程成本增加，且為簡政便民，修訂「新北市政府辦理都市更新整建維護補助要點」，並自明年起實施，透過常態性法規、免審議、定額補助提供增設電梯快速補助，不僅提高增設電梯每案補助經費至300萬元，且放寬規定得由區權會同意即可申請補助。另外也提高立面修繕或結構補強每案工程經費補助上限1500萬元，期望透過提高補助額度增加辦理誘因，加速民眾辦理都更整建維護意願。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言