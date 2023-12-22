讓老人家輕鬆回家 新北增設電梯補助明年提高至300萬

為體恤年長者、身障市民爬樓梯回家辛勞，新北市都更處修訂「新北市政府辦理都市更新整建維護補助要點」，提高增設電梯每案補助經費從200萬至300萬元，中和區圓通路2棟屋齡約38年的雙併老公寓，多居住60、70歲年長者，透過市府獎勵增設電梯後，讓回家不用再辛苦爬坡。

位於新北市中和區圓通路2棟公寓在今年11月增設電梯完工，本次2支增設電梯的2棟屋齡約38年雙併老公寓，多居住60、70歲年長者。在得知市府增設電梯補助方案後，社區於去年取得增設電梯相關建築執照及市府增設電梯補助資格，後續順利發包施工，社區除獲得增設每支電梯工程經費補助200萬元外，也因於期程內完工而取得120萬元時程獎助金，總計每支電梯獲得320萬元獎補助費用，讓住戶們節省荷包並可輕鬆搭電梯回家。

林先生及王先生彼此是該社區居住30年的熟識老鄰居，他們在中年時看中社區環境舒適而入住，當時都還年輕，爬樓梯也沒覺得不方便，但隨著林先生及王先生年齡漸長，開始深刻體會上下樓梯的辛苦。自得知新北市府提供增設電梯補助起，便積極動員整合全社區，在所有住戶們共同努力整合、積極訪商與隨時監工之下，社區順利取得電梯獎補助費用並完工。