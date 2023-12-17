新北明年「好康」看這裡 加碼租金補貼、都更補助...申請條件勿錯過

明年起，新北城鄉局眾多新措施將上路，照顧老中青三代。考量租金上漲造成青年負擔，新北青年租金補貼加碼，育有2名未成年子女由5000元提高至6000元，育有3名以上未成年子女由6000元提高至7000元，設籍新北市就學或就業及育有未成年子女家庭符合資格者都可申請。「長者安心居方案」規定，年滿65歲的社宅承租人可以無限期續住社宅。

城鄉局說明，「育兒家庭入住機制提升措施」新制，鼓勵市民生育並照顧育兒家庭居住需求，只要是育有2名以上0至6歲子女之家庭，在申請社會住宅參加抽籤時會自動加籤，入住社宅的機會提高為2倍；社宅租金分級制度亦修正為依承租戶的所得作區別，依可負擔能力訂定不同租金等級，提供弱勢住戶更優惠的租金。

城鄉局也指出，近年工料雙漲及營建成本提高，影響民眾都更整合意願，為增加整建維護誘因，「新北市政府辦理都市更新整建維護補助要點」修正後於明年元旦實施，調整提高每案補助額度最高上限1500萬元。另針也對老舊公寓增設電梯提供快速補助，每案額度上限300萬元，且放寬規定得由區權會同意即可申請補助。