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新北明年「好康」看這裡 加碼租金補貼、都更補助...申請條件勿錯過
明年起，新北城鄉局眾多新措施將上路，照顧老中青三代。考量租金上漲造成青年負擔，新北青年租金補貼加碼，育有2名未成年子女由5000元提高至6000元，育有3名以上未成年子女由6000元提高至7000元，設籍新北市就學或就業及育有未成年子女家庭符合資格者都可申請。「長者安心居方案」規定，年滿65歲的社宅承租人可以無限期續住社宅。
城鄉局說明，「育兒家庭入住機制提升措施」新制，鼓勵市民生育並照顧育兒家庭居住需求，只要是育有2名以上0至6歲子女之家庭，在申請社會住宅參加抽籤時會自動加籤，入住社宅的機會提高為2倍；社宅租金分級制度亦修正為依承租戶的所得作區別，依可負擔能力訂定不同租金等級，提供弱勢住戶更優惠的租金。
城鄉局也指出，近年工料雙漲及營建成本提高，影響民眾都更整合意願，為增加整建維護誘因，「新北市政府辦理都市更新整建維護補助要點」修正後於明年元旦實施，調整提高每案補助額度最高上限1500萬元。另針也對老舊公寓增設電梯提供快速補助，每案額度上限300萬元，且放寬規定得由區權會同意即可申請補助。
城鄉局表示，新北也參考過去土城暫緩發展區土管規定成功經驗，於去年發布修正容移許可審查要點，2024年起全市正式實施非五項公設用地容積移轉總量不得大於接受基地基準容積20%，主動以政策性引導取得有迫切需求的公園綠地等開放性公設用地。
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