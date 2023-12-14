內湖交通沒救？蔣萬安：沒柯文哲聰明但比他勤於溝通

台北市長蔣萬安上午接受「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，對於民眾黨總統候選人柯文哲近日再指台北市內湖交通「沒救了」，蔣萬安說「當然有救」，他沒有柯市長這麼絕頂聰明，但比柯勤於溝通，上任後積極跟中央溝通，在這一年，中央已核定，未來2年之內他承諾捷運要動工，捷運東環段未來會加速完工，來徹底解決內科的交通。

蔣萬安說，他上任之後，對於內湖交通，用盡各種這種方式跟各界溝通，了解各項問題，擬定短、中、長期的做法，對路口淨空，請警察義交協助，另外也加了很多的接駁車，另外，也跟內科企業溝通瞭解，是不是可以彈性上下班 ，怎麼樣鼓勵員工搭乘大眾運輸工具。

更重要的是，未來內科解決塞車的問題，捷運的興建非常重要，所以現在有環狀線，北環、南環，還有東環要經過內湖。

蔣萬安指出，目前交通局回報，內科交通通勤時間，縮短6%到13%，是有成效，但只是微幅的縮短，其實還不夠，但會持續努力，他不會說內湖交通沒救，會用盡各種方式，當然有救，但今天不做溝通，永遠不會開始，他會一直往前推進，等捷運開始營運，相信對內科交通絕對有幫忙。對於和柯文哲的差別，蔣萬安說，「我們勤於溝通」。