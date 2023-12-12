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大直塌陷案道路搶修+公務員加班費 北市府要基泰付4760萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
基泰建設先行提撥1億元給北市府，都發局表示，目前剩約992萬元。示意圖。報系資料照
基泰建設先行提撥1億元給北市府，都發局表示，目前剩約992萬元。示意圖。報系資料照

基泰大直塌陷案讓公務員疲於奔命，北市議員提案要求，加班費基泰建設全額支付。北市法務局長連堂凱表示，12月1日發文，提出包含建物安全鑒定費、道路工程緊急搶修費，以及公務員加班費含在內的其他雜項，共計4760萬元，要求基泰2周內撥付款項到市府指定帳戶。

北市議員陳怡君表示，當初查詢衛工、都發已有像基泰求償，但是人事費用卻沒有看到，而且安置住戶也反映，中秋節社會局派員送柚子，「不知道是基泰的錢，還是市府的錢？不應該用公帑，而是要基泰自己處理。」

此外，北市議員王欣儀也關心，當初基泰提撥1億元給北市府後，相關的支出明細等狀況。

北市都發局長王玉芬表示，已彙整加班費納入整體雜項，共計248萬元，法務局也發公文給基泰。都發局補充，1億元費用已優先確保倒塌建物所有權人三年期之租金補助約6225萬元，以及26戶的財損費用約1300萬元，以及受災後短期安置之旅館費用1483萬元，目前剩約992萬元。

連堂凱也說，總費用4760萬元，包含建物安全鑑定費1440萬元、道路工程緊急搶修費1797萬元、其他雜項包含公務員加班費248萬元，後續將視基泰收到公文日期，在2周內撥付相關款項到市府指定帳戶，且將持續與基泰溝通，若仍未獲得回應，擬規劃採取相關法律行動因應。

加班費 北市 議員 基泰建設 大直民宅傾斜

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