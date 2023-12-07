淡北道路施工遭批犧牲北投權益 新北強調維持用路水準

連接新北淡水及台北北投的「淡北道路」即將於明年元旦動工，台北民代擔心施工將影響北投交通，犧牲北投居民權益，呼籲台北市府要把關，否則北市端就應「暫停施作」。新北市新工處強調，月底就會送交維計畫，通過後才會進入北市端動工，會運用號誌控制車流避免影響北市端，將大度路維持在D級服務水準。

台北市議員林延鳳質疑，淡北道路影響北市端交通甚巨，如果交維跟配套沒落實，北市端就應暫停施作，寧可「做一半」，也不要犧牲北投居民權益；台北市長蔣萬安承諾要求新北月底要提交維計畫，有共識才會施工。

新北新工處長王益翔也說，12月底就會送淡北道路交維計畫給台北市政府，這都還要審查時間，也會再辦地方說明會，且一定會等交維都通過後，才會進入北市端動工。

王益翔強調，淡北道路北市端規畫淡水往台北方向由原本兩個車道束縮成一個車道，還會搭配紅綠燈，會控制車流不讓淡水車流瞬間匯進大度路，確保大度路維持在當初與北市共識的D級服務水準；這方面雙北交通局也都保持聯繫，即時監測及調節。