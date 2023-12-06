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串連貢寮、雙溪多個秘境 雙百年環線延伸工程明年完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
十三層親水園區是牡丹溪旁的公園，這次透過工程重新整理，讓自行車騎士行經休憩更舒適。圖／新北觀旅局提供
十三層親水園區是牡丹溪旁的公園，這次透過工程重新整理，讓自行車騎士行經休憩更舒適。圖／新北觀旅局提供

政府於疫後全力衝刺觀光，其中東北角成中央地方重點關注景區，新北觀旅局在現有「雙百年環線」遊程路線上，再從雙溪的牡丹地區延伸至貢寮，一路串連起沿線公園及落羽松秘境，預計明年中開放，屆時將成東北角地區旅遊新亮點。

雙百年環線是指猴硐-三貂嶺-牡丹地區鐵路及布道路線，新北過去力推沿線規畫，像當中瑞三整煤廠整建就是雙百年環線今年的亮點工程，但周遭有些景點或秘境卻老舊、荒廢，甚至是沒有被發現。

觀旅局觀光技術科長簡鴻沂指出，新北一直在規畫看怎麼將路線串連起來，尤其在國家風景區一帶，因此他們規畫從雙百年環線的端點做延伸線，將串連的多個景點做環境營造，包含十三層親水公園、魚行驛站、落羽松秘境、環保公園驛站等，勾勒出三貂嶺、牡丹及猴硐文化聚落的魅力。

簡鴻沂說明，十三層親水公園是牡丹溪旁的公園，這次透過工程重新整理，讓自行車騎士行經休憩更舒適；落羽松秘境是原本在北迴鐵路旁的地，是原本台鐵沒有開放的區域，後來請台鐵提供土地；魚行驛站是過去老舊鄰里公園，觀旅局重新整理鋪面，在地社團也捐贈單車架；最後位於貢寮的環保公園驛站，則是將既有植栽、夜燈及環境做整理。

簡鴻沂表示，雙百年環線延伸工程在今年9月15日開工，預計明年3月中完工，經驗收後預計6月左右開放。另外，新北明年還將推微笑山線「新北大縱走」，將路線內9個區內步道的環境及安全措施修繕升級，預計明年6月完工，9月左右對外開放。

瑞三整煤廠整建是雙百年環線今年的亮點工程，已於9月18日正式開幕。圖／新北觀旅局提供
瑞三整煤廠整建是雙百年環線今年的亮點工程，已於9月18日正式開幕。圖／新北觀旅局提供
新北市府今上午舉行市政會議，觀旅局長楊宗珉以「旅遊新北 即刻啟程」為題做專題報告，並預告明年「新北大縱走」。記者李成蔭／攝影
新北市府今上午舉行市政會議，觀旅局長楊宗珉以「旅遊新北 即刻啟程」為題做專題報告，並預告明年「新北大縱走」。記者李成蔭／攝影

新北 落羽松 貢寮 自行車

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