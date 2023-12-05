台北大巨蛋漏水改善進度曝光 遠雄：不影響賽事進行

亞洲棒球亞錦賽昨天在台北大巨蛋拉開序幕，不過昨天卻被民眾發現有漏水狀況，台北市長蔣萬安昨天在議會表示會即刻請遠雄來處理，遠雄今說明，目前已全面巡檢完成，但考量亞錦賽進行，將待賽程結束後一併改善，目前漏水區域也未開放售票，對比賽不會有影響。

大巨蛋昨天下午進行比賽時被民眾發現，位於三壘跟外野的交界處竟下起下雨，水滴還不小，經過檢查後發現是因施工過程管線接合不慎產生間隙，導致接合處滲漏，將全面巡檢、加強改善，市長蔣萬安昨也允諾，會要求即刻處理。

遠雄副總經理楊舜欽表示，體育館目前已全面巡檢，檢視屋頂各區管線，但目前亞錦賽正進行中，為不影響賽事時程，造成修繕工程進度被壓縮，待亞錦賽結束後統整所有意見一併改善。

楊舜欽強調，目前該區座位並未對外售票，現場人員也會加強引導，以不影響民眾觀賽品質為優先。