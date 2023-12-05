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6歲男童玩耍受傷挨批沒慰問 遊樂場業者喊冤：至今不斷聯繫

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
洪小姐在11月27日，帶著6歲兒子到新店裕隆城的「木育森林」兒童遊樂場玩耍，但在玩器材的時候站不穩倒地，被隔壁的遊具撞到頭，還縫了1針。圖／洪姓女子提供
洪小姐在11月27日，帶著6歲兒子到新店裕隆城的「木育森林」兒童遊樂場玩耍，但在玩器材的時候站不穩倒地，被隔壁的遊具撞到頭，還縫了1針。圖／洪姓女子提供

位於新店裕隆城的「木育森林」兒童遊樂場，被家長指控遊樂設施安全性不夠。業者今天說明，昨天先暫停出事設施使用，全館今天已經暫停營業，檢視設施安全性，且事發至今都不斷與家長聯繫。

「木育森林」主打用原木製造館內的遊樂設施，共有7大體驗區，超過50種設施，且涵蓋所有年齡層，從小朋友到長輩，都有適合的設施可以用，全台目前共有4家門市。

「木育森林」商品與開發處長賴先生受訪時表示，館內是設有急救箱，也有為受傷男童簡單包紮，才陪同家長一起到醫院就診，當下也有留下聯繫方式，只要是上班日都有打電話慰問。保險賠償部分，賴先生說，後續都有嘗試聯繫家長，但對方都沒有正面回應。

賴先生說，事發後，已經馬上拆除其中一座設施，該設施使用時，應該是要戴上安全帽，才可以上踏板玩耍，但當時館內人太多，工作人員疏忽才發生意外，會再加強人員相關訓練。

賴先生也說，一張票的使用時間是2小時，每小時可容留人數是70人，現場配置8名員工，會依現場狀況調度人員，遊戲場不論平日或假日都很熱門，平日有提供票價優惠，希望能分散人流，維持營運品質。

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