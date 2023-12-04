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全台社宅唯一優等 北市福星社宅獲中央工程金質獎
行政院公共工程委員會舉辦「第23屆公共工程金質獎」共108件角逐，得獎68件，其中位於萬華區福星社宅榮獲建築類「優等」，更是全國社宅唯一獲優等案件，除了利用科技提升工程職場環境外，對於周邊樹木維護也不遺餘力，都發局也感謝工地團隊付出，讓北市獲得此榮耀。
都發局說明，福星社宅位於萬華區西門町周邊，團隊透過3D視覺化模擬，減少工程錯誤，運用IOT智慧安全帽，提升工程職場環境，並克服於狹小基地內受保護樹木原地保留及老樹保護區的限制條件，妥善保護及綠美化，且設計都市通行的綠徑，活化都市場域及人際互動，使西區門戶注入新機能。
都發局感謝工地團隊對工程品質嚴格把關與用心付出，未來將持續提供台北市民優質社會住宅，落實社宅政策，實現居住正義，同時感謝評審委員對該案工程設計及施工品質的認同與青睞。
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