雙溪公所防災LINE貼圖徵選 學生創意貼近生活

雙溪區公所進行全區防災教育繪畫暨LINE貼圖競賽徵選，透過創作過程，強化防災教育工作，激發學生創作能力，期達到防災教育與宣導合一之目的，藉以推廣全民防災之觀念，各得獎作品就懸掛在公所一到三樓的梯間，學生展現創意十足。

近年氣候變遷及各種災害頻傳，災害不再是單一有時伴隨著複合型災害，因此雙溪區公所舉辦LINE貼圖創意設計徵選競賽活動，藉由活動指導學童防災整備認知、了解災害應變方式，以教育圖片、影片、實際體驗及討論等各種形式，灌輸讓其所吸收資訊及認知呈現於LINE貼圖上。

雙溪區區長林銚傑說，防災教育繪晝競賽，以「防災及防災教育與觀念」為主題，建立防災觀念的應有作為、防災教育LINE貼圖競賽，以「防災及防災教育與觀念」為主題自由發揮設計貼圖，以宣導平常防災重要性。

共和里里長李蓁芳也說，防災教育向下紮根，讓學生透過創作，將防災觀念深植於心，參賽作品呈現之表情、訊息及圖案淺顯易懂，將日常生活發揮聯想融入作品並以電腦繪圖方式設計LINE貼圖，讓防災更貼近於日常生活當中。