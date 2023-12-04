議員揪大巨蛋比賽場館漏水 蔣萬安：即刻處理

台北市議員李柏毅指出，亞錦賽首役昨天在台北大巨蛋開打，獲各界好評，但今天第2場賽事卻發生館內漏水情形；台北市長蔣萬安說，已掌握此訊息，即刻進行處理。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆。國民黨台北市議員李柏毅質詢表示，亞洲棒球錦標賽首場「台韓大戰」昨晚在台北大巨蛋舉行，各界多給予好評，但今天下午進行第2場比賽，場內卻漏水「下起大雨」，是否知道此事，隨即現場播放相關影片。

李柏毅說，大巨蛋下午一邊比賽、一邊漏水，才正式啟用第2天就發生此事，要如何處置，因為大巨蛋後面還有其他賽程，希望今天就可以盡快處理好，不要給台北市漏氣。

蔣萬安表示，剛剛已經接獲體育局回報和掌握相關情形，允諾一定會即刻處理漏水問題。

體育局長王泓翔補充說，第一時間知道就立即通知遠雄公司，現在正在了解事發原因，究竟是漏水或是管線問題待釐清，遇到問題會立刻處理，將督導遠雄盡快完成相關修繕。