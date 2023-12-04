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北市議員建議亞錦賽大巨蛋加開席次 蔣萬安允諾研擬

中央社／ 台北4日電

亞錦賽昨天在台北大巨蛋開打，逾1.6萬人到場觀賽。台北市議員陳炳甫今天建議，後續冠軍賽等應加開球迷席次；市長蔣萬安說，或可研擬開放至2萬人，將和遠雄溝通。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆。國民黨台北市議員陳炳甫質詢說，亞洲棒球錦標賽首場「台韓大戰」昨晚在台北大巨蛋舉行，逾1.6萬人到場觀賽，最後台北捷運公司花費25分鐘就疏散完畢人潮，很不容易，但這是耗費台北市政府大量資源和人力幫忙的成果。

陳炳甫認為，昨天賽事僅逾1.6萬人入場觀賽，但未來球賽滿載可達到4萬人、演唱會更可達5.8萬人進場，後續大巨蛋壓力測試仍要戰戰兢兢、逐步調整。

他指出，由於亞錦賽後續在大巨蛋仍有其他賽程，包括8、9日的超級循環賽，以及10日的季軍賽和冠軍賽，台灣隊都有機會參加，屆時是否會再開放更多座位，除可增加壓力測試外，也可舒緩球迷一票難求狀況。

蔣萬安答詢表示，針對超級循環賽和國人高度關注的總冠軍賽，確實應該要再多開放一些席次，讓更多球迷可進場觀賽。

他認為，總冠軍賽或許可研擬開放至2萬人，後續會再進行討論，並請台北市體育局和遠雄公司積極溝通，希望在中華民國棒球協會專業評估下，逐次漸增、由少而多，滿足民眾需求和大家期待。

北市 大巨蛋 陳炳甫

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