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淡水沙崙海水浴場 開放露曙光

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市議員鄭宇恩希望可以有條件開放淡水沙崙海水浴場，市府表示將會研議。圖／鄭宇恩提供
新北市議員鄭宇恩希望可以有條件開放淡水沙崙海水浴場，市府表示將會研議。圖／鄭宇恩提供

新北淡水沙崙海水浴場因溺斃事件，2013年被公告禁止水域遊憩活動至今，現場宛如廢墟，市府經發局曾委託業者做過海象調查，認為5至9月從事水上活動屬低度風險，新北市水域安全協調會日前開會，認為目前調查資料不足，開放與否要再研議。市府觀旅局表示，近期將再度展開海象研究，不排除開放部分水上項目。

淡水沙崙海水浴場曾紅極一時，假日人聲鼎沸，海水浴場在縣府時代倒閉後，常發生溺水事件，被公告為危險海域，商家撤離，荒蕪一片。2012年因發生4死意外，被公告禁止水域遊憩活動，有著絕美海岸線與夕照卻荒煙蔓草，地方叫苦。

市議員鄭宇恩指出，先前經發局委託業者重新調查沙崙海水浴場周邊海象，初步結果是5至9月期間海域屬低度危險，且每年夏天沙崙有救生協會駐點，救難能量充足，市府應與民間團體合作，在安全前提下，避開汛期、颱風期適度開放，讓地方恢復往日榮景。

新北市觀旅局長楊宗珉指出，先前海象調查數據，水安會認為數據不足以佐證安全性，尤其周邊海域有離案流風險，對抗流速較低的水域活動如游泳恐無法抵抗離岸流，動力水上運動能抵抗離岸水流，是有可能開放的。

台灣開放水域聯盟理事長李元治直言，當初溺斃事件後禁止進入，缺乏科學根據，「難道路上發生車禍也要封路？」主張沙崙海水浴場全面開放。

李元治說，政府單位可要求民眾下水使用浮具，附近也可設租借場所，而不是一紙公文就封閉海域。

海水浴場 海象

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