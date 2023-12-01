斥資10.3億 三重立體停車場開工

新北市三重區因商業及住宅社區發展迅速，停車需求增加，市府規畫新建「三重玫瑰立體停車場多目標大樓」，總經費10.3億元，新建地下1層、地上8層，提供458個汽車位、70個機車位，昨天開工，預計2026年6月完工。

副市長陳純敬表示，玫瑰立體停車場多目標大樓位於三重區核心地帶，周圍有學校、運動中心和住宅區，居住及使用人口均高，該基地原為平面停車場，為改善停車空間不足問題，改建為多目標立體停車場，滿足停車需求，1、2樓為中興橋派出所，還有市民活動中心。

工務局長祝惠美指出，考量電動車是趨勢，預留100%管線空間，前期設置46個電動停車位，後續可依需求調整增設。

新工處長王益翔補充，玫瑰立體停車場建物外牆採用輕巧、易維護的造型擴張網，降低停車時產生的噪音，也減少停車場內車燈光線外散情形，並引入室外風增加通風性，避免室內高溫積聚。樓層轉角設置空中立體綠帶，減少建物壓迫感。