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新北原民局授課著作授權不清 審計處要求改善

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市原民局去年辦理原住民族創業研習活動，因颱風影響將實體課程改為線上課程，但審計處今年3月發現，上課講師部分未授權著作以線上直播方式辦理，涉及侵害講師著作權風險，遭審計部要求改善。圖／新北市原民局網頁翻攝
新北市原民局去年辦理原住民族創業研習活動，因颱風影響將實體課程改為線上課程，但審計處今年3月發現，上課講師部分未授權著作以線上直播方式辦理，涉及侵害講師著作權風險，遭審計部要求改善。圖／新北市原民局網頁翻攝

新北市原民局去年辦理原住民族創業研習活動，因颱風影響將實體課程改為線上課程，但審計處今年3月發現，上課講師部分未授權著作以線上直播方式辦理，涉及侵害講師著作權風險，遭審計部要求改善。新北市原民局表示，未來要求於邀標書增訂得標廠商須於研習課程辦理前，與授課者簽署著作權授權契約等規範，避免侵害講師著作權。

新北市審計處調查指出，近年隨著著作權保障觀念日趨普及，經濟部智財局於2021年5月修正「政府機關著作權約定文件範本及其使用說明」，建議各機關辦理採購時，宜視採購性質及公務需求，斟酌有無取得著作財產權或授權必要性；如實際創作人為廠商受聘人，廠商負有為機關取得著作權授權同意義務。

但審計處於今年3月查核發現，原民局去年辦理研習活動採購案，未參酌智財局範本建議取得講師著作權授權文件，去年10月15日及16日課程開辦期間因受尼莎颱風外圍環流影響，致新北市轄區降下豪雨，原實體課程臨時改為實體及線上直播雙軌授課，但部分課程講師為維護著作權，未同意課程以線上直播方式辦理，除影響部分學員參與研習機會，未來若運用授課資料也有侵害講師著作權風險，審計處因此今年4月要求原民局改善。

新北市原民局對此表示，今年6月辦理年度原住民族創業研習活動採購案時，已要求於邀標書增訂得標廠商須於研習課程辦理前，與授課者簽署著作權授權契約等規範，以兼顧講師權益及機關未來之公務使用需求，避免侵害講師著作權。

直播 尼莎颱風

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