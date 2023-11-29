機車停家門口被連續檢舉 台中市民怨連收12張紅單還扣照
台中市黃姓市民今透過網路抨擊說，自家的機車停在家門口，只因旁邊有1支消防栓就被檢舉魔人連續檢舉，讓家裡接到1整疊罰單、罰鍰達80萬元。但轄區霧峰警分局今澄清，總計開單12件，金額約3600元至7200元，非80萬元，但1件扣1點，12件累計12點會扣照或扣牌2個月。
黃姓市民說，家門口有1支消防栓，媽媽把機車停在家門口，根據「道路交通安全規則」第111條第1項第2款規定:「交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓、消防車出入口5公尺內不得臨時停車。」因此遭到檢舉。
讓他不滿的是，因為檢舉過了1個月後才陸續收到罰單，媽媽根本不知情，導致不但連續受罰，機車還得遭到吊牌。
霧峰警分局說，經查該市民自9月1日起迄今，遭民眾檢舉交通違規，經警方審核違規停車屬實，依法舉發共計12件，以罰鍰300元以上600元以下計算，總金額應為3600元以上7200元以下，並非遭罰80萬元。
警分局說，分局將重新檢視相關檢舉影片，若屬同一行為重複檢舉，將予撤銷。另提供「交通違規案件簡訊通報」服務，民眾可提出申請，如在台中市5天內遭檢舉3次以上，系統即自動發送簡訊通知，避免遭持續舉發。此外，也呼籲民眾應遵守交通規則，勿違規，避免受罰。
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