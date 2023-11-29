機車停家門口被連續檢舉 台中市民怨連收12張紅單還扣照

冬茶產季到了，今年汐止區冬季文山包種茶比賽，今(29)日在汐止區農會的休閒中心正式展開，這次參賽的茶總共有50多個點，評審從茶的色、香、味找出最好的冬茶，今年因為氣候平順，雖然產量不多，不過，評審人員說，品質很好，冬茶味道比往年都還要鮮明，經過評選是由農友郭文欽獲得特等獎。

2023-11-29 19:58