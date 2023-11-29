艋舺青山宮遶境周末登場 萬華警公布3天交管圖

艋舺年度宗教盛事、艋舺青山宮遶境活動將在12月2日至4日舉辦，轄區萬華警方今天公布周邊道路交通管制圖，呼籲用路人及前往參與遶境活動民眾配合。

一、 12月2日（周六）

(一) 14時起至17時止及20時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。

2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。

3.「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

(二) 16時起至21時止，於「環河南路、和平西路」視狀況提早或延後管制環河南路往北，車輛改道和平西路。

(三) 實施彈性交通管制範圍：長順街46巷、西藏路、寶興街、東園街28巷(均含)以北，長順街60巷、長順街123巷、環河南路一段、桂林路246巷、環河南路二段(均含)以東，中華路一段、東園街、中華路二段(均不含)以西，成都路(不含)以南，所圍區域。

二、 12月3日（周日）

(一) 14時起至17時止及20時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道桂林路、漢口街。

2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。

3.「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

(二) 17時起至20時止，視狀況提早或延後必要時於「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制往漢口街東，往東車輛改道忠孝西路。

(三) 實施彈性交通管制範圍：艋舺大道、大理街、環河南路2段125巷(均含)以北，西園路2段、環河南路2段、環河南路1段(均含)以東，中華路一段、中華路二段(西側含)以西，忠孝西路2段(南側含)以南，所圍區域。

12月3日管制圖。圖／萬華警方提供

三、 12月4日（周一）

(一) 管制時段：17時至21時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路。

2.「環河高架管制下桂林路匝道」，環河快速道路延後往南至西藏路匝道下。

(二) 管制時段：17時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。

2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。

3.「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

(三) 實施彈性交通管制範圍：環河南路3段、西藏路、和平西路(均含)以北，環河南路1段、環河南路2段、桂林路246巷、長順街60巷、長順街123巷、環河南路3段 (均含)以東，中華路一段、中華路二段(西側含)、西園路2段(含)以西，漢口街二段(不含)以南。