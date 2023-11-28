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汐止火車噪音好擾民 研擬全線設置隔音牆改善

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
立法委員賴品妤和立法委員沈發惠辦公室就邀集台鐵在汐科站進行會勘，研擬台鐵汐止區沿線全線加設隔音牆，改善火車噪音問題。圖／觀天下有線電視提供
立法委員賴品妤和立法委員沈發惠辦公室就邀集台鐵在汐科站進行會勘，研擬台鐵汐止區沿線全線加設隔音牆，改善火車噪音問題。圖／觀天下有線電視提供

汐止的鐵路三軌通車後，長久以來火車噪音讓沿線社區住戶好困擾，也嚴重影響到附近居民的生活品質，今(28)日下午立法委員賴品妤和立法委員沈發惠辦公室就邀集台鐵和里長等人在汐科站進行會勘，研擬台鐵汐止區沿線全線加設隔音牆，改善火車噪音問題。

台鐵火車路線貫穿汐止，沿線許多社區居民都深受噪音困擾，每天幾百班次的火車反覆經過，都是沿線居民的惡夢，會勘當天台鐵也透過簡報對立委和里長進行說明，目前台鐵方面有撥用六百萬的經費進行可行性評估。

立法委員賴品妤表示，汐止的台鐵原來是平面的，十幾年前才做高架化，當年高架化的時候並沒有想到說汐止的發展這麼快，所以可以看到很多沿線的社區都是後來才蓋的，因此火車的噪音就影響到很多居民的生活。

賴品妤也說明，目前在汐止車站的附近有做了四大區的隔音牆，這個第一階段的隔音牆已經在施工，預計年底可以完工，今天來會勘第二階段，之前也有質詢過交通部長，要求交通部撥經費做可行性評估，目標是未來全汐止區台鐵沿線都要做隔音牆，目前台鐵也回應第一是說台鐵有撥600萬的經費做可行性評估，第二是如果順利的話，大概2025年可以開始開工。

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