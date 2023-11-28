106專案火速審議通過 南雅夜市周邊 逾30年老屋更新

位於新北板橋的南雅夜市周邊有不少老舊房屋，其中位於新興段一帶逾30年老舊建物，周圍土地低度利用，建物均荒廢已久。新北都更處表示，該案適用106專案，搭乘「審議特快車」，在本月24日通過審議，更新後將興建1幢2棟地上2層、24層集合住宅，打造嶄新風貌。

都更處指出，該案是位於南雅夜市一帶新興段一處屋齡逾30年都更案，坐落於南雅西路一段、南雅西路一段124巷及南雅西路一段92巷所圍街廓，面積2363平方公尺，評估具有發展性，11月24日經新北市都市更新及爭議處理審議會第57次會議通過。

該案未來將興建1幢2棟地上2層、24層及地下5層的集合住宅大樓，也提供開放空間供公眾使用，周邊部分退縮3至5公尺人行步道，搭配植栽配置、綠地設計，打造都市綠美化空間。

都更處補充，該案申請適用106專案，搭乘審議特快車，縮短行政程序，經提1次專案小組收斂議題後即送大會審議通過，待後續核定後將進入拆除重建階段。處長林炳勲表示，目前適用106專案已核准7案，致力協助全體地主同意且案情零爭議、採協議合建方式實施的都市更新案件快速通關。